Studie ukázala, že víc lidí raději hry sleduje, než aby je sami hráli

Společnost Midia Research zveřejnila výsledky rozsáhlého průzkumu napříč několika státy, ve kterém zkoumala, jaké jsou návyky dnešních hráčů. A zjistila zajímavé informace. Ukázalo se totiž, že lidé, co sami sebe vnímají jako hráče, tráví u her průměrně šestnáct hodin týdně. Jen sedm a půl hodiny z toho času ovšem stráví vlastním hraním, zbylých osm a půl hodiny věnují sledování videí s herní tematikou, převážně skrz youtubery a streamery.

Streamerky na Twitchi vysílají od bazénů.

Pro lidi mimo scénu to asi může působit nepochopitelně, ale nabízí se analogie třeba s fotbalem. Běhat s kamarády po hřišti a koukat v televizi na Ligu mistrů jsou úplně jiné zážitky, milovníkům tohoto sportu však jistě dávají smysl oba.

Ti nejpopulárnější streameři umí samotnou hru něčím obohatit, ať už třeba humorem, mimořádnými schopnostmi nebo třeba nevšedními znalostmi k tématu. Existuje mnoho dospělých, kteří už na hraní nemají dost času, a než aby si pořizovali vlastní hardware, prostě se na těch pár titulů, co je zaujmou, podívají u někoho na streamu. Je to tak pohodlnější, levnější a méně časově náročné.

Problém to je ale pro vydavatele her, kteří z tohoto přístupu nemají ani korunu. Veškerý zisk si mezi sebe rozeberou sami streameři a provozovatelé platforem jako Twitch, Kick nebo třeba Youtube. Ano, samozřejmě, jde pro ně o skvělou reklamu, v Midii si ovšem myslí, že by z tohoto fenoménu mohli získat víc.

„Je načase, aby vydavatelé her začali vnímat tvůrce videí jako něco víc než jen marketing. Uživatelské základny největších herních vydavatelů a distributorů jsou dostatečně velké na to, aby si vedle Twitche a YouTube vytvořili vlastní platformy pro sdílení obsahu,“ píše se v komentáři ke zmíněné studii. Je celkem jedno, jestli by to bylo na úrovni jednotlivých vydavatelství, anebo by to celé zaštiťovala platforma (PSN, Xbox Live, Steam…) , vývojářům by přímá integrace do vlastního systému dala spoustu nových možností a zdrojů příjmu.

A že je nutně potřebují – celý trh totiž aktuálně stagnuje a strmě rostoucí náklady na vývoj představují stále větší problém. Však se také v herním průmyslu v posledních letech ve velkém propouští.