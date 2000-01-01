Někteří lidé nedokážou ovládnout negativní emoce ani při tak odpočinkové záležitosti, jako jsou počítačové hry. Svými vulgárními výlevy a neotesaným chováním ovšem kazí zážitek všem ostatním. V dnešním článku představíme deset her, kterým by se, navzdory jejich nepopiratelným kvalitám, měli citlivější lidé v rámci uchování duševního zdraví, raději vyhnout. Na fotce vidíte streamera Jarvise, který se rozplakal poté, co za podvádění ve Fortnite dostal několikaletý ban. K tématu toxických herních komunit nám to přijde jako vypovídající ilustrační obrázek.
Obecně platí přímá úměra, že čím populárnější hra, tím více idiotů přiláká. A co je dnes větší mainstream než série Call of Duty, že? Vypínat hlasový chat je zde prakticky nutností, pokud tedy nechcete poslouchat pištění děcek se slovníkem, který by jim mohl závidět každý druhý dlaždič.
Autorům se toxické chování samozřejmě nelíbí, ale mají jen omezené možnosti, co s tím mohou dělat. Nedávno se například pokusili zakázat tzv. tea bagging, ale úplně se to nepodařilo. Dělání dřepů nad mrtvolou protivníka, což má imitovat sexuální praktiku, během níž muž tře svá varlata o obličej ležící partnerky, je evidentně za hranicí slušného chování. Ale nemůžete přece trestat hráče za to, že sníží těžiště, což je jedna ze základních mechanik hry.
Ostatně platí, že zalíbit se všem nelze. Fanoušci COD si pořád na něco stěžují, volají po návratu starých časů, ovšem nové díly stále kupují jak zběsilí a jak se můžete vidět na obrázku, ani výzvy k bojkotu se jim moc nedaří.
Pokud si zadáte do vyhledavače výraz „nejtoxičtější videoherní komunita“ s jistotou vám vypadne League of Legends. Extrémně populární akční strategie je e-sportový fenomén, přehnané ambice některých hráčů ovšem prakticky zabraňují tomu zahrát si jen tak pro zábavu.
Vulgární urážky, neustálá kritika, předčasné útěky ze hry nebo dokonce vyložené sabotování jsou v podstatě normou. Nelichotivou situaci pak jen podtrhují přešlapy vývojářů, kteří neváhají vyhrožovat fanouškům neoficiálních modifikací a vyplácí miliony jako odškodnění za sexuální šikanu na pracovišti.
Náš žebříček se samozřejmě nemůže obejít bez Fortnite. Battle Royale střílečka je sice zdarma, ovšem za peníze nabízí kosmetické vylepšení inspirované popkulturními fenomény. Její dopad tak z virtuálního světa přesáhl i do skutečného, když se teenageři předhánějí v tom, kdo bude mít hezčí obleček.
„Mezi jejich online a offline světem není žádná jasná hranice. Jsou to jen různé části stejného sociálního světa, ve kterém se pohybují, a vzhled nebo kostým jsou důležitým znakem identity,“ vysvětlila podstatu problému psycholožka Kamilla Knutsen Steinnesová pro internetové stránky ScienceNorway.no. Nejvíce je to pak patrné na oslavných tanečkách…
… tak populárních, že jejich nápodobou například slaví góly francouzsky ostrostřelec Antoine Griezmann.
Dále tu máme Rocket League. Fotbal s autíčky udělal ze svých vývojářů královské boháče ovšem nenechte se zmýlit jeho roztomilou stylizací - i tady při hraní tryskají negativní emoce jako z fontány.
Zápasy se odehrávají jen v malém počtu hráčů (maximálně 4 na 4), takže je každá chyba jasně vidět. A ani od většiny spoluhráčů v takovém případě rozhodně nečekejte slova podpory. Byť je nabídka zobrazovaných emotikonů dostatečná, vždy se najdou lidé, kteří zatouží po šťavnatějších nadávkách.
Pokud jste sledovali zahajovací show letošního GamesComu, tak jste nutně museli nabít dojmu, že v současnosti není populárnější žánr, než jsou tzv. soulsovky. Tedy akční RPG založené na precizním zvládnutí soubojů, kde každá chyba pořádně bolí. Samozřejmě nic proti nim, naopak, třeba takový Sekiro a Elden Ring si odnesly prestižního „Oscara“ za hru roku, jenže…
…kvůli svým vysokým nárokům na hráče rozhodně nejsou pro každého a to mnozí fanoušci milují neustále zdůrazňovat. Jakákoli kritika pak nevyhnutelně končí pohrdavým komentářem Git Gud. Úmyslně zkomolená pobídka, abyste se více snažili (get good) v podstatě znamená, že nejste dost dobří na to, abyste ocenili genialitu hry. Ve výsledku ovšem tento samolibý přístup vyvolává mezi lidmi mimo tvrdé jádro fanoušků spíše znechucení a vytváří zbytečné bariéry.
Dnešní sportovní simulace sice umí oslnit grafikou a licencemi, olympijského ducha fair play se bohužel autorům zprostředkovat ve virtuálním světě nedaří a nedaří. Z hlediska možností „prudění“ je zdaleka nejbohatší série EA Sports FC, dříve známá jako FIFA. Autoři se sice s „toxicitou“ snaží bojovat jak to jde, například možností vypnout protivníkovy oslavy nebo trestáním za zdržování, ovšem marně.
Sami vědí, že to s omezováním nesmí přehnat, protože jistá porce rivality je zdravá. Tváří nadcházejícího ročníku se tak stal známý bouřlivák Zlatan Ibrahimovič, který alespoň provokuje na úrovni.
S notnou dávkou nadsázky lze konstatovat, že bojovky jsou virtuálním ekvivalentem klasické rvačky. Instantní dávka adrenalinu, během pár desítek sekund je hotovo... a tak se nevybité emoce vyplavují na internet. A vlastně je jedno, jestli se bavíme o Street Fighteru, Tekkenovi nebo Super Smash Bros, všude je to podobné.
Touha co nejvíce ponížit soupeře je hluboko vepsaná v základní DNA žánru, což pochopili tvůrci série Mortal Kombat. Tam totiž poraženému protivníkovi můžete ještě pořádně „nandat“ krvavými fatalitami.
Mezi nejvíce toxickými hrami je často zmiňována i kooperativní akce Rainbow Six: Siege. Je to kvůli tomu, že v ní hráči týmu musí být absolutně sehraní a postupovat koordinovaně, jinak ohrozí zbytek týmu. A asi tušíte, jak to vypadá, když musíte hrát s náhodnými lidmi z celého světa…
Spoustu emocí pak vzbuzuje i pestrá paleta nabízených postav, kterým se zde říká operátoři. Základní myšlenka je, aby si svého favorita mohl vybrat každý a to třeba i lidé s nevyjasněnou sexuální orientací. Jenže znáte to, stačí jeden homosexuál, hned se začne mluvit o woke propagandě a diskuse se zvrhává v žumpu. Symbolem hulvátství celé scény se před pár lety stal streamer Thaqil, který při výběru černošské postavy tak dlouho mával skutečným banánem až dostal ten virtuální. Jakože ban, chápeme se, ne?
Slíbili jsme deset her a vskutku jich dodáme deset, v článku o toxických komunitách ale ještě musíme zmínit zanícené fanoušky herních platforem. Asi nejotravnější jsou v tomto zástupci PC Master Race, kteří se snaží tvrdit, že hrát jinak než na maximální detaily na nejdražším hardware v podstatě nemá smysl a je podřadné. Jo a pak samozřejmě že jediným správným způsobem na ovládání her je klávesnice a myš, protože gamepad je pro hlupáky...
Pozadu ale samozřejmě nejsou ani majitelé konzolí, fanaticky bránící zpravidla tu platformu, kterou jim v dětství koupili rodiče jako první. Poslední dobou tahají za kratší konec provazu xboxáři, ale nenechte se mýlit, i u konkurenčního PlayStationu se najde dost sobců, kteří nedokážou překousnout, že jejich exkluzivní značky už nejsou tak úplně exkluzivní.
Tady by měl článek skončit, ale neodpustím si osobní plivnutí. NESNÁŠÍM HOLLOW KNIGHT! Nemluvím o samotné hře, podle mého vcelku povedené metroidvanií v kouzelné grafice, ale o jejích fanoušcích, kteří prosté těšení se na druhý díl přetavili v něco, co nejvíce ze všeho připomíná fanatický kult. Ovšem ne takový ten zábavný kult, kde odevzdáte všechny své pozemské statky a pak se usouložíte smrti na hromadných orgiích, ale spíše takový ten plný samolibých otrapů, co prudí lidi na zastávkách MHD se Strážnou věží.
Za poslední dva roky se z titulu, který jsem stejně jako většinu herní produkce dokázal prostě ignorovat, stal Hollow Knight nejotravnějším tématem na scéně. Každé uprdnutí vývojářů na sociálních sítích roztočilo další kola spekulací, srovnatelná maximálně tak s Grand Theft Auto 6. Jenže tady jde o 2D plošinovku z Game Passu, kterou laickým okem nepoznám od prvního dílu. Co na tom vyráběli 7 let!, nedokážu pochopit, proč nekomunikovali s fanoušky na rovinu už teprve ne. Doufal jsem, že vydáním celá bublina zaslouženě praskne ale ono nějak pořád ne. Hodinu před otvíračkou na Gamescomu, kdy byly výstavní haly v podstatě prázdné už se u stánku Hollow Knighta táhla minimálně hodinová fronta. Zapřísáhl jsem se proto sám před sebou, že jestli Silksong vyhraje letošní Game Awards, už na Bonusweb nikdy pod svým jménem více nenapíšu, protože pak evidentně hrám nerozumím.
Populární herní streamer Michael Grzesiek aka Shroud
