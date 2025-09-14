|
Deset skvělých her, které vám patrně znechutí jejich příliš zapálení fanoušci
Až se tomu nechce věřit. Rozmáchlou středověkou hru kutí sólo Čech
Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...
KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?
Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...
Místo hitu přišla studená sprcha. Pamatujete si ještě tyto zpackané hry?
To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná...
Nostalgie jako řemen. Muzeum her vyvolá příjemné vzpomínky a potěší duši
Osobitý projekt Muzeum her nabízí několik hodně zajímavých výletů do herní minulosti. Dva jsou přístupné v Praze a třetí v Plzni. Na své si přijdou nejen fanoušci herních klasik, zahrát si lze i na...
Někteří lidé nedokážou ovládnout negativní emoce ani při tak odpočinkové záležitosti, jako jsou počítačové hry. Svými emocionálními výlevy a hrubým chováním ovšem kazí zážitek všem ostatním. V...
Myší skákačka Hela uchvátí roztomilostí. Blíží se ideální rodinná hra
Mezi nejoceňovanější hry letošního Gamescomu patří i kooperativní skákačka Hela. Graficky nádherná pohádka o dvou bílých myškách nejvíce ze všeho připomíná bez mála deset let starý nezávislý hit...
ANKETA: Baví vás herní retro?
Kdo by si rád občas nezavzpomínal na staré zlaté herní časy. Je za tím jen pouhá nostalgie, nebo byla tehdy tráva skutečně zelenější? Jak to máte vy, nám dejte vědět hlasem v anketě.
40 let Maria. Slavný instalatér opět zamíří do filmu, chystají se další hry
V sobotu 13. září uběhne v Japonsku přesně 40 let od vydání hopsačky Super Mario Bros. s dnes již proslulým kníratým instalatérem. Nintendo u té příležitost odvysílalo nezvykle v pátek svůj pořad...
Stahujte zdarma hned tři vynikající hry. Na jedné ujíždí i miliardář Musk
Epic Store tentokrát rozdává hned tři PC hry zdarma a všechny stojí za zahrání. Na své si přijdou fanoušci strategií, stříleček i ti, kteří rádi potrápí šedou kůru mozkovou.
NHL 26
Další ročník populární sportovní série od Electronic Arts.
PS5vydáno 10. září 2025 11:04, aktualizováno 15:07
Otec má rakovinu. Asmongold přerušuje streamování na neurčito
Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, kterého diváci znají spíše pod přezdívkou Asmongold, přerušuje své streamy. Důvodem je vážný zdravotní stav jeho otce.
Největší propadák roku prý opraví a vylepší. Hru ale už skoro nikdo nehraje
Hra MindsEye zcela pohořela u hráčů a kritiků a míří na pozici největšího propadáku roku. Z nějakého důvodu se však autoři snaží o nápravu, vydávají aktualizace hr a slibují další, ještě větší...