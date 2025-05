Patche se týkají zejména optimalizace, což se u her typu Pokémon Scarlet / Violet bude hodit. Současný Switch se u nich zadýchává. Trochu překvapivé je, že stabilnější snímkování není zmíněno u 2D her ze série The Legend of Zelda, ale uvidíme. Všechny patche budou dostupné v den vydání Switche 2, tedy 5. června 2025.

ARMS

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, lepší frame rate, podpora HDR

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Podpora nové funkce GameShare

Captain Toad: Treasure Tracker

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, podpora HDR, podpora nové funkce GameShare

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Podpora nové funkce GameShare

Game Builder Garage

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, podpora režimu myši skrze ovladač Joy-Con 2

New Super Mario Bros. U Deluxe

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu

Pokémon Scarlet / Violet

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, lepší frame rate

Super Mario™ 3D World + Bowser’s Fury

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, lepší frame rate, podpora HDR u Bowser’s Fury, podpora nové funkce GameShare

Super Mario Odyssey

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, podpora HDR, podpora nové funkce GameShare

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, podpora HDR

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Optimalizováno pro displej Nintenda Switch 2 a televizory s vysokým rozlišením pro lepší kvalitu obrazu, podpora HDR

Switch 2 přinese větší výkon i nové funkce

Switch 2 je opět takzvaná hybridní konzole, což znamená, že její uživatelé ji mohou používat nejenom jako handheld, ale po vložení do dokovací stanice hrát také na televizi. Díky odepínacím ovladačům Joy-Con ovšem lze hrát prakticky všude, konzole je vybavena stojánkem, který postavíte třeba na stůl v kavárně.

Mario Kart World Metroid Prime 4

Základní model se bude v Česku prodávat za 12 490 korun, v bundlu se závodní hrou Mario Kart World pak za 13 490 korun. Veškeré základní informace o hrách, parametrech a nových funkcích čtěte na Bonuswebu zde. Přečíst si můžete také první dojmy ze Switche 2 a her, které jsme v předstihu vyzkoušeli. Jaké hry na Switch 2 zamíří, se můžete podívat zde.