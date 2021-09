Steamu dominují nepravděpodobné hity: simulátor alchymisty a obsluhy benzinky

Po prázdninovém herním suchu se konečně začínají zaseknutá kola herního průmyslu opět pomalu roztáčet a na nás čeká hlavní sezona roku. Kvůli mnoha a mnoha zpožděním způsobeným koronavirem sice nakonec nebude tak našlapaná, jak jsme ještě na počátku roku doufali, ale přesto se máme na co těšit.

PC scéna má oproti konzolím svá specifika, když zavedeným značkám dokáže nečekaně vytřít zrak nezávislý hit s násobně nižšími náklady na výrobu. V únoru se to podařilo vikinskému survivalu Valheim (viz náš článek), a není jediný důvod, proč by se to nemohlo povést i jiným.

Jelikož milionové hity jako Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6, Diablo 2: Resurrected na Steamu nenajdeme, dostávají v tomto stále ještě nejpopulárnějším digitálním obchodu s hrami prostor jiní a tak se stalo, že žebříčkům popularity aktuálně kralují tituly, do kterých bychom to nikdy neřekli. Co víc, vlastně jsme o nich do nedávna ještě ani neslyšeli. Podívejme se na ty tři nejzajímavější:

Timberborn

V podstatě klasická budovatelská strategie ve stylu Settlers, jen místo lidí se v ní staráte o civilizaci bobrů. Má to svá jistá specifika, jakože třeba všechny budovy jsou vyrobeny ze dřeva, ale jinak hra spíše než nějakými inovativními mechanikami zaujme tím, že v ní můžete relaxovat při pohledu na roztomilé chlupáče. Timberborn je sice stále ve stavu předběžného přístupu (early access) a mnozí mu vyčítají málo obsahu, přesto má aktuálně na Steamu hodnocení 95 % od více než 2 000 hráčů. A to už je co říct.

Potion Craft: Alchemist Simulator

Tato originální a stylově vypadající hra ve které vaříte nejrůznější lektvary, připomíná minihru z české Kingdom Come: Deliverance, jen dotaženou do dokonalosti. A navíc ve vynikající grafice připomínající historické svitky. Máte plnou kontrolu nad celou alychymistickou dílnou, vynalézáte nové recepty, snažíte se přitáhnout zákazníky a experimentujete s novými chemickými prvky. Hra chvíli patřila mezi vůbec nejprodávanější hry na Steamu, v době psaní článku ji odsunuli na čtvrté místo netrpělivě očekávané MMORPG New World od finančního giganta Amazonu, o 90 procent zlevněný poslední díl série Need for Speed a…

Gas Station Simulator

Že se obskurním simulátorům pracovních činností, za které ve skutečném světě lidi dostávají plat na Steamu daří, už jsme si tak nějak zvykli. Vedle milionových sérií Farming Simulator či Car Mechanic Simulator se dokázaly prosadit i takové podivnosti, jako třeba simulátor řidiče zahradního traktůrka (viz náš článek). Ovšem i v tomto světle vypadá hra na obsluhu čerpací stanice pořád jako nepochopitelný úlet. A přesto se Gas Station Simulator už po více než deset dnů od vydání drží mezi vůbec největšími hity na Steamu.

Jeho náplň je totiž kupodivu bohatá. Kromě pomáhání zákazníkům totiž musíte svoji stanici i renovovat a dále rozšiřovat, dokonce tu najdeme i jisté náznaky příběhu. Za svůj úspěch Gas Station Simulator bezpochyby vděčí i mnohým youtuberům, kterým z nějakého důvodu přijde její streamování jako veliká zábava. Autoři každopádně svého úspěch dokážou využít a tak už na příští rok oznámili simulátor obsluhy silničního motorestu.



To je však jen špička ledovce, každým týdnem na Steam přicházejí desítky nových her a je prakticky nemožné je všechny zmapovat. Pokud budete mít pocit, že nám nějaký zásadní titul unikl, napište nám o tom do diskuse.