Vývoj dlouhých AAA her je finančně dlouhodobě neudržitelný, tvrdí expert

„Nové videohry se prodávají za 60 USD (cca 1400 Kč) od chvíle, co v tomto byznyse pracuji, náklady na jejich tvorbu však narostly desetkrát,“ řekl na vývojářské konferenci Gamelab Live Shawn Layden, dlouholetý ředitel skupiny studií Sony. A dodal, že to není dlouhodobě udržitelné.

Shawn Layden dlouhé roky šéfoval americké větvi zábavní divize společnosti Sony.

„Ano, do celé rovnice musíme také doplnit, že dnes hraje daleko více lidí než dříve, ale to nic nemění na tom, že jsou aktuální hity pro jednoho hráče snad až příliš dlouhé.“ Layden tím zřejmě poukazoval na exkluzivní produkci pro konzoli PlayStation. Poslední hity jako The Last of Us 2, God of War nebo Days Gone sice lze dohrát za nějakých 20–30 hodin, pokud však chce hráč vidět všechno, vydrží mu minimálně jednou tak dlouho.

Kratší herní doba by pak podle Laydena mohla znamenat i daleko pestřejší a komornější příběhy, které prostě dnes nejde natáhnout na požadovanou délku. Místo jedné osmdesátihodinové hry, kterou trvá vyrobit pět let, by prý bylo pro všechny zúčastněné lepší, kdyby se za stejnou dobu udělaly dvě patnáctihodinové. Co si o tom myslíte vy?