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Smršť herních oznámení napojených na akci Summer Game Fest je za námi. Pojďme se podívat na patnáct her, které se vyplatí sledovat, protože mají potenciál stát se hity. Slibných her bylo samozřejmě oznámeno víc, pokud se tedy do výběru nedostala ta vaše, napište nám vaše favority do diskuze. Hry řadíme abecedně.
Autor: Capcom
1. Alien: Isolation 2 – Na pokračování survival hororu Alien: Isolation čekali fanoušci opravdu dlouho. Vetřelec je však zpět a díky chytřejší AI bude ještě nemilosrdnější než kdy dřív.
Autor: Creative Assembly
Alien: Isolation 2 začíná tak, jak to máme rádi. Když průzkumný tým na daleké kolonizované planetě objeví tajemnou ztroskotanou loď, jedna členka týmu se rozhodne zjistit, co se stalo.
Autor: Sega
Xenomorph se stal. Bude také výrazně chytřejší, protože se má adaptovat na způsob, jakým hrajete. Tentokrát nás také čekají venkovní lokace. Alien: Isolation 2 se chystá na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, zahrajeme si však nejdřív příští rok.
Autor: Creative Assembly
2. Control Resonant – Hra se odehrává několik let po událostech prvního dílu v paranormálně deformovaném Manhattanu v New Yorku. Hrozby, které byly dřív uzavřené v Oldest House, se dostaly ven a teď ničí realitu města – architektura se ohýbá, objevují se nové kosmické hrozby a Manhattan je na pokraji zničení.
Autor: Remedy
Hlavním hrdinou tentokrát není Jesse Faden, ale její bratr Dylan Faden. A zatímco Jesse v jedničce likvidovala hrozby především z dálky pomocí speciální pistole, která se uměla transformovat do samopalu, brokovnice či bazuky, Dylan se postaví nepřátelům pěkně tváří v tvář, díky nové zbrani The Aberrant. Control Resonant vychází 24. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Remedy
3. Final Fantasy VII Revelation – Příští rok se uzavře remake slavné japonské hry na hrdiny Final Fantasy VII, která původně vyšla v roce 1997. Remake však byl rozdělen do tří částí s podtituly Remake (2021), Rebirth (2024) – a Revelation tak trilogii uzavře.
Autor: Square Enix
Pokud jste dosud žádné JRPG nehráli a máte dostatek času, Final Fantasy VII stojí za zahrání, patří totiž k absolutní špičce. Začínat třetí kapitolou samozřejmě nedává smysl. Final Fantasy VII Revelation vychází v první polovině roku 2027 na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Square Enix
4. Gears of War: E-Day – Drsňácká střílečka Gears of War: E-Day nás bere na samotný začátek, v němž se podzemní rasa Locustů vynoří na povrch planety Sera a začne masakrovat její obyvatele.
Autor: Xbox
Hráči se mohou těšit na návrat Marcuse Fenixe a Doma Santiaga, aby s nimi prožili první hodiny invaze. Gears of War: E-Day vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S.
Autor: Xbox
5. Gen Atlas je nové dobrodružství od legendárního japonského vývojáře Fumito Uedy, který má na svém kontě kousky jako ICO, Shadow of the Colossus a The Last Guardian.
Autor: Epic
Hlavním motivem jsou ruiny na rozlehlé planetě, které ukrývají většinou nefunkční obří roboty. Datum vydání prozatím nebylo oznámeno, hra každopádně míří na PC (exkluzivně na Epic Store), PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Epic
6. God of War Laufey – Akční řežba God of War Laufey se odehrává paralelně s díly God of War a God of War Ragnarok. Je to plnohodnotný díl, ne žádný spin-off, byť si tentokrát zahrajeme za Kratovu ženu Faye.
Autor: PlayStation
God of War Laufey se nesetkal s úplným nadšením, ať už kvůli nové hrdince, jejímu vzhledu, fialové kostce či stylizaci, my však věříme, že zkušení tvůrci ze Santa Monica nám opět naservírují hit. God of War Laufey vyjde exkluzivně na PlayStation 5, datum vydání nebylo prozatím oznámeno.
Autor: PlayStation
7. Guild Wars 3 – Během herního svátku bylo oznámeno hned několik nových MMORPG, nejvíc pozornosti vzbudily Guild Wars 3. Příběh se odehrává víc než tisíc let před událostmi původních Guild Wars v divoké zemi Orr. Na první detaily si však ještě musíme počkat.
Autor: ArenaNet
Tvůrci každopádně slibují, že budou i nadále podporovat Guild Wars 2 i Guild Wars Reforged. Co se Guild Wars 3 týče, víc nám napoví na příští rok plánovaná beta.
Autor: ArenaNet
8. Marvel’s Wolverine je v tuto chvíli největší lákadlo od PlayStation Studios. Nabídne vlastní příběh mimo MCU a dospělejší zpracování s hodně brutálními souboji.
Autor: PlayStation
Marvel’s Wolverine vychází 15. září 2026 exkluzivně na PlayStation 5.
Autor: PlayStation
9. Resident Evil Veronica je remake víc než čtvrt století starého hororu. Claire Redfield hledá svého bratra Chrise. Infiltruje Umbrella zařízení v Paříži, je zajata a poslána na vězeňský ostrov Rockfort Island. Ten se však kvůli další biologické katastrofě proměnil v peklo.
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica nabídne moderní zpracování, jak je známe z předchozích remaků, které se zatím velmi povedly. Vychází příští rok na PC, Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
10. Stellar Blade: Blood Rain je přímé pokračování dva roky starého korejského hitu. Země je opuštěná, lidstvo uprchlo do vesmírné kolonie. Nová hlavní hrdinka se jmenuje Evie a opět je to mašina na zabíjení.
Autor: Shift Up
Stellar Blade: Blood Rain je prozatím v rané fázi vývoje, na tuto svižnou cyberpunkovou akci si tak zřejmě ještě chvíli počkáme.
Autor: Shift Up
11. Stranger Than Heaven je nová hra od tvůrců série Yakuza, respektive Like a Dragon. Je to příležitost pro všechny, jak si užít dramatický příběh a skvělé souboje, aniž byste museli znát události předchozích dílů (jde totiž o hodně vzdálený prequel).
Autor: Sega
Stranger Than Heaven vypráví příběh Makota Daita a pokrývá 50 let jeho života skrz pět různých ér. Měnit se přitom nebude jen prostředí, ale i hudba či bojové styly. Vychází 15. ledna na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a v předplatném Game Pass.
Autor: Sega
12. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin je připravovaná akce pod značkou Želvy ninja. Tentokrát ovšem půjde o adaptaci temného komiksu The Last Ronin, v němž přežije jen jedna želva. Jak věrná hra bude, uvidíme.
Autor: PlatinumGames
Trailer sice neukázal nic, hru každopádně kutí mistři stylových akcí z PlatinumGames, kteří mají na svědomí kousky jako Bayonetta či Nier: Automata. Vydání je prozatím také vzdálené.
Autor: PlatinumGames
13. The Wolf Among Us 2 – S tímto epizodickým interaktivním filmem to vypadalo všelijak, Summer Game Fest však potvrdil vydání během příštího roku, zatímco letos vyjde remake jedničky.
Autor: telltale
Děj se odehrává šest měsíců po událostech prvního dílu v zimním Fabletownu. Bigby Wolf je zrazen, obviněn a vyhoštěn. Musí pracovat ze stínů, aby zachránil město před korupcí, pomstou a strachem. Vyjde na PC, Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.
Autor: telltale
14. Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Ačkoli fanoušky slavné herní archeoložky Lary Croft a dobrodružných her obecně trochu zklamalo, že reimaginace prvního dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis to letos nestihne, nové záběry ze hry potvrzují vysoké ambice. Dobrodružství plné akrobatických kousků, přestřelek a hlavolamů se totiž přesně trefuje do toho, co hráči od značky očekávají.
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis to na letošní třicáté výroční nestihne, vyjde totiž 10. února na PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S a dokonce i Switch 2. Sběratelská edice láká zejména na sošku, která zobrazuje útěk Lary z tlamy T-Rexe.
Autor: Amazon Games
15. Virtua Fighter Crossroads – Nadšením však nešetří ani fanoušci bojovek. Virtua Fighter Crossroads je totiž rázem nejočekávanější bojovka příštího roku.
Autor: Sega
Vůbec poprvé v sérii se ve hře objeví příběhový režim, který podle prvních ukázek působí propracovaně. Řada fanoušků ho přirovnává k modernímu Shenmue.
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads přitom stylovým způsobem respektuje legendy. Vychází příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads
Autor: Sega
Virtua Fighter Crossroads
Autor: Sega
Stranger Than Heaven
Autor: Sega
Stranger Than Heaven
Autor: Sega
Stranger Than Heaven
Autor: Sega
Stranger Than Heaven
Autor: Sega
Stellar Blade: Blood Rain
Autor: Shift Up
Stellar Blade: Blood Rain
Autor: Shift Up
Stellar Blade: Blood Rain
Autor: Shift Up
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom