The Sims budou mít konečně konkurenci, v Life by You se bude i mluvit

Hry nám dokážou nabídnout úžasná dobrodružství ve fantaskních světech, posadit nás za volanty aut, na která si nikdy nevyděláme, nebo nechat rozhodovat o osudech celých národů, přesto je jednou z nejprodávanějších herních značek „obyčejný“ simulátor života The Sims. V tom můžete své hrdiny akorát posílat do práce, udržovat vztahy s okolím, zařizovat domácnost a plodit děti, tedy nic, co by většina z nás nedělala i ve svém civilním životě.

Největší novinkou oproti The Sims je dar řeči.

Jenže lidi jednoduše baví mít nad svými postavičkami absolutní kontrolu a pomáhat jim vytvářet ideální svět fungující podle jasně daných pravidel. V mnohém jde vlastně o sofistikovanější verzi hraní si s panenkami, jakou známe ze svého dětství.

I když vývojáři z Electronic Arts do hry v průběhu let přidali neuvěřitelné množství doplňků, bezmála dekádu staré jádro hry už se poněkud vyčerpalo. Pátý díl je sice již oficiálně ve výrobě, ale dosud jsme z něj neviděli ani obrázek a tak svoji příležitost vycítilo vydavatelství Paradox Interactive.

Jejich chytaný Life by You slibuje známý koncept posunout na další úroveň. Zásadním vylepšením bude to, že postavičky budou konečně moci mluvit, nikoliv tedy jen nesrozumitelně mumlat jako „simíci.“ Díky technologii strojového učení jazyka dnes už není problém vygenerovat reálně působící konverzaci na základě atributů jednotlivých postav, zároveň hráči dostanou možnost vyprávět i vlastní předpřipravené příběhy.

Jak to bude se sexem zatím netušíme, ale díky snadné modifikovatelnosti se nebojíme, že by se o to když tak internet nepostaral.

Právě v uživatelské editaci vidí autoři hry budoucnost a tak nabídnou velmi silný nástroj pro vytváření vlastních světů. Nepůjde jen o vizuální podobu lidí a jejich domácností, ale možné bude měnit i princip jejich fungování. U každého objektu půjde nadefinovat spoustu parametrů a dokonce připravit skripty, navázané na určité události. Například plný odpadkový koš může u tatínka vzbudit smutek, u maminky hněv a dítě se zvedne a půjde ho vysypat.

Zajímavou novinkou má být i možnost přímého ovládání jednotlivých postav z pohledu třetí osoby, takže budete moci „osobně“ chodit do práce, venčit psa nebo navštěvovat sousedy. Bohužel, graficky to celé nevypadá nijak úžasně, hra má přitom v rámci předběžného přístupu vyjít již v září. Na druhou stranu opakovaně zdůrazňovaný důraz na snadnou modifikovatelnost dává naději, že by tomu tak nemuselo být napořád.

Life by You vypadá vskutku zajímavě, otázkou je, jestli nebude pro obyčejné hráče, kteří u The Sims relaxují, až příliš složitý. Někdy totiž platí, že méně je více a pokud hra nedokáže své přednosti snadno vysvětlit, lidé by mohli rychle ztratit zájem. Ale nesýčkujme, z toho, co jsme zatím mohli vidět, to vypadá více než zajímavě.