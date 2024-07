Stáhněte si zdarma velšský horor nebo simulátor provozovatele herny

Sker House, nacházející se na velšském pobřeží, je slavná nemovitost s takřka tisíciletou minulostí, kterou podle legend obývají dva duchové. Jeden patří kapitánovi lodi, která ztroskotala na nedalekých útesech, druhý jisté Elizabeth Wilsonové, kterou v domě uzamkl otec, aby neutekla za svým milencem.

Vývojáři z Wales Interactive obě tyto legendy spojili do jednoho příběhu, z čehož sice aktuální majitel domu radost nemá a zvažoval žalobu (viz náš článek), pro hráče jde však o unikátní možnost podívat se do nepříliš využívaného prostředí.

Samotná hra je pak klasický walking simulator, obohacený o pár hádanek a akčních sekvencí (viz naše recenze).

V Paradise Arcade se pak snažíme krachující veřejnou prádelnu přebudovat v nejlepší arkádovou hernu široko daleko. Kromě obchodních rozhodnutí vás čeká i celkem 35 herních automatů, kde musíte nahrát co nejlepší score.

Obě hry jsou k dispozici zdarma v obchodu Epic Store, po přidání do knihovny vám už zůstanou napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do čtvrtka 25. července, kdy budou v nabídce nahrazeny jinými hrami.