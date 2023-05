„Český Quake“ je konečně hotový. Hrot je řežba v kulisách tvrdého socialismu

Díky zvolenému způsobu distribuce, který odkazuje na sharewarové klasiky devadesátých let, jsme si mohli Hrot zahrát už před nějakými dvěma roky, až teď se ovšem dostal do stavu, ve kterém ho chtěl od začátku mít jeho jediný vývojář. Ten mimochodem vystupuje na internetu pod přezdívkou Spytihněv a celou hru naprogramoval v retro programovacím jazyce Pascal.

Navzdory ryze českým reáliím se Hrot líbí i v zahraničí.

Jde o přímočarou střílečku, která si bere inspiraci v prvním Quakovi z roku 1996 nebo nesmrtelných klasikách postavených na Build Enginu (Duke Nukem 3D, Blood…). I když inspiraci… Hrot je zcela nepokrytě vykrádá, a to až do takových detailů, jako je třeba font uživatelského rozhraní.

Ať už to byl tvůrčí záměr, nebo jen nutnost daná nezávislým původem, jde o ryzí esenci devadesátkových stříleček osekanou až na kost. Kromě střílení početných nepřátel můžeme ve zdejších hranatých bludištích maximálně hledat klíče k občas zavřeným dveřím nebo splachovat záchody. Toť vše.

Čím hra vyniká oproti mnoha podobným hrám, kterých v posledních letech vychází tolik, že by se daly téměř přehazovat vidlemi, je vskutku unikátní zasazení. Hra se totiž odehrává v roce 1986, kdy jakožto „hrdý nositel odznaku branné připravenosti“ bráníte Československou socialistickou republiku před narušiteli. Navzdory svému tématu není Hrot vyloženě politický, nepřáteli nejsou západní imperialisté, ale jen blíže nedefinovaní bubáci v pláštích či zmutovaná zvířata, i tak dokáže ze svých kulis vytáhnout maximum. Začínáte v úkrytu civilní ochrany hluboko pod stanicí metra Kosmonautů (dnešní Háje), podíváte se i do obchodního domu Luna, památníku na Vítkově, čističky odpadních vod u Vltavy nebo třeba na Vyšehrad.

Samotné mapy jsou abstraktními bludišti, které skutečný svět připomínají občasnými tematickými texturami či objekty, i to málo stačí na to, aby na vás mocně dýchl zkažený dech naší komunistické minulosti. Ať už jsou to nástěnky s budovatelskými hesly, všudypřítomné rudé vlajky nebo psací stroj Consul postavený na kancelářském stole, už tak retro hře to dává další vrstvu.

Za nějakých 350 korun dnes Hrot nabízí v plné verzi 3 epizody, 26 levelů a přes 50 druhů oblud, což značí opravdu pořádnou porci zábavy. Reakce hráčů jsou zatím velmi dobré, hra se dokonce může pochlubit 98 procenty pozitivních reakcí na Steamu, což je rozhodně slušný výsledek. Přesto bychom před koupí doporučovali nejprve vyzkoušet bezplatnou demoverzi, přeci jen takovéto totální retro nemusí sednout každému.