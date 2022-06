Česká střílečka Hrot dostala další epizodu, navštívíme v ní známé památky

Jestli vůbec můžeme o vývoji nějaké videohry říct, že je punkový, tak je to určitě Hrot. Český vývojář, vystupující pod přezdívkou Spytihněv, si ze současných trendů těžkou hlavu nedělá a svoji střílečku Hrot tvoří ryze po svém.

Programuje ji v jazyce Pascal (!!!) a vykrádá, co mu přijde pod ruku, nejvíc pak klasického Quakea z roku 1996. Díky zasazení do období normalizace jde přesto o poměrně originální zážitek plný hodně černého humoru, i když se hra zdánlivě bere smrtelně vážně (viz naše preview). Hrot je vydávaný po epizodách, jak bylo zvykem někdy v polovině devadesátých let, a nyní jsme se nečekaně dočkali druhé.

Most people don't know, but in HROT, if you face away from the toilet and press the use key, you drop a turd into the bowl. pic.twitter.com/yeAMzUudWa