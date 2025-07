Renomovaná společnost proslula tím, že radost z hraní stavěla nad vše ostatní. Nadšenectví tří studentů, kteří chtěli vytvářet hry, jež by je samotné bavilo hrát, nakonec dalo vzniknout ohromnému kolosu s tisíci zaměstnanci a fanoušky po celém světě.

Jenže nic netrvá věčně. Zlom přišel v roce 2013, kdy byl zrušen problémový projekt pod kódovým označením Titan. Na jeho troskách sice vyrostla úspěšná týmová akce Overwatch, podle Schreiera to ovšem byla i záminka pro šéfa Activision Blizzardu začít autonomii Blizzardu postupně omezovat. Zatímco akcionáři nedali na Bobbyho Koticka dopustit, pro hráče se stal symbolem všeho, co je na moderních hrách špatně. Byl to začátek konce.

Některé z her studia Blizzard The Lost Vikings Blackthorne Warcraft: Orcs and Humans Diablo StarCraft World of Warcraft Hearthstone Overwatch

Schreier vyzpovídal více než 300 současných a bývalých zaměstnanců a své poznatky shrnul v knížce Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment, která vyšla loni v říjnu.

Českou verzi nazvanou Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment vydá letos v listopadu nakladatelství Host ve spolupráci s Xzone. Cena byla stanovena na 499 korun, v předobjednávce na Xzone vyjde o sto korun levněji. Kniha má 368 stránek.

Robert Kotick, dnes již bývalý šéf společnosti Activision Blizzard Upoutávka na knížku Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment

„Zatímco korporát a vedoucí pracovníci jsou často vykresleni v negativním světle, Schreier pečlivě zkoumá motivy jejich rozhodnutí a nabízí pohledy ze všech úrovní společnosti – od vedoucích pracovníků a středního managementu až po testery kvality. Tento vyvážený přístup poskytuje osvěžující pohled, vyhýbá se zjednodušenému obviňování a místo toho zohledňuje více stran příběhu,“ píše jeden z recenzentů na Amazonu.

„Knihy Jasona Schreiera jsou v herním světě unikátní, jelikož svými tématy a zpracováním dokážou zasáhnout i nehráče. Platilo to o drsných nástrahách indie vývoje, ještě drsnější práci v korporátním světě a platí to i nyní u Hrát fér. Tento příběh, od malého garážového studia přes tisícihlavé studio až po hamižný korporát, zaujme a naprosto strhne fanoušky blizzardích her i byznysového světa,“ zamýšlí se Jan Bobrovský z vydavatelství Xzone Originals.