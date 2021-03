V budovatelské strategii To The Rescue budete provozovat psí útulek

To The Rescue spoléhá na lidský altruismus už od počátku, bez podpory lidí v crowdfundingové kampani by ani nemohl vzniknout. Budovatelská strategie z prostředí psí záchranné stanice je tak vynikající nápad, že je s podivem, že to nikoho nenapadlo dříve.

Hráčovým úkolem bude vytvořit čtyřnohým chlupáčům důstojné životní prostředí, kromě zajišťování stravy, lékařské péče a dalších nezbytných nutných činností nezbytných pro provoz takového zařízení budete muset řešit i ekonomickou stránku věci.

Psí útulky jsou z podstatné části financovány z příspěvků dobrovolných dárců a vaším úkolem bude mimo jiné i shánění sponzorů. K tomu budete potřebovat nejen to, aby provoz probíhal bez skandálů, ale i co nejlépe uspokojit návštěvníky útulku, kteří se rozhodnou nějaké to psisko adoptovat. Každý člověk i pes bude mít několik statistik a vaším úkolem bude najít ty, kteří k sobě patří nejlépe.

Někoho možná zklame infantilní grafika, ovšem autoři chtějí zpracovat toto náročné téma co nejpřístupnější formou. Realistické zpracovaní psích chudáčků, kteří se do útulků dostávají často ve velmi zbědovaném stavu, by asi příliš lidí k nákupu nenalákalo. Což by byla škoda, protože dvacent procent z tržeb autoři přislíbili poslat skutečným útulkům.