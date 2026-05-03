Další herní bizár. Stane se z vás křeček a mazlíte se se třemi Japonkami

Honza Srp
Chystaná japonská hra Sweet Hamster Days má opravdu originální zápletku. Mladý muž se po smrti reinkarnuje do roztomilého křečka, o kterého se starají tři sexy sestry. V roli drobného hlodavce pak musíte odhalit, co je příčinou jejich vzájemných napjatých vztahů.

Už jsme si zvykli, že japonská herní produkce umí být pořádně divná, v minulosti jsme tu měli třeba simulátory znásilnění nebo strkání prstů do zadku. I přesto nás vývojáři ze země vycházejícího slunce dokážou stále překvapovat.

Sweet Hamster Days
14 fotografií

Chystaná hra Sweet Hamster Days by nám za normálních okolností asi podplula pod radarem, podle názvu bychom tipovali, že půjde o nějakou infantilní hopsačku se zvířátky. Paradoxně jsme ji tak zaznamenali až ve chvíli, kdy ji Steam vyřadil ze své nabídky, což nebývá úplně obvyklé. Správci největšího digitálního obchodu s hrami totiž nejsou nijak úzkoprsí a pokud obsah vyloženě neporušuje zákony, s jeho prodejem nemají žádný problém. A to včetně tvrdé pornografie. Však se tam také „křečci“ po pár dnech zase vrátili, což je dobře, byla by škoda zůstat o takové unikátní dílo ochuzeni. Posuďte sami.

Ne, to není vytípnutý obrázek z pornografického serveru xHamster, ale chystaná videohra Sweet Hamster Days.

V jádru jde o klasický simulátor randění, kde místo počítačovou grafikou vymodelovaných postav hrají skuteční herci. Tento žánr je v Asii stále populárnější, a i když většina takových her působí levně, najdou se ambicióznější kousky s výraznými produkčními hodnotami (viz náš článek).

Čím se tato hra liší od ostatních zástupců žánru, je hlavní hrdina. Hrajeme za mladíka Kotu, který jde po mnohaleté odluce navštívit své kamarádky z dětství. Jenže cestou se mu stane smrtelná nehoda, po které se probouzí v těle malého roztomilého křečka. Nečekejte ovšem filozofické podobenství ve stylu Kafkovy proměny, autoři chtějí vyprávět poněkud přízemnější příběh. Křeček se totiž stane mazlíčkem trojice sester, které se s ním rády mazlí a zahrnují ho láskou.

Hlavní hrdina v celé své kráse. Nedivme se, že se sestry mohou přetrhnout, kdo si ho pohladí první.

Nejstarší Himari je ta nejrozumnější, má špičkovou práci v technologické firmě a křečíka ráda obléká do zábavných oblečků. Prostřední Futaba je nezaměstnaná a působí poněkud nevyrovnaně, nejmladší Miyu zase před sestrami něco evidentně skrývá. Které dáte přednost?

Rodinné vztahy nejsou tak ideální, jak to zpočátku vypadá a cílem hry asi bude rozplést jejich společné tajemství. Role sester si střihly tři pohledné influencerky a před křečkovou němou tváří nemají žádné rozpaky. Na otevřenou nahotu asi ve výsledku nedojde, ale trailer slibuje alespoň bikiny nebo sexy cvičební úbory. Jestli půjde o něco víc než jen o simulátor chlupatého voyeura, bychom se měli dozvědět ještě letos.

