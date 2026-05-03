Už jsme si zvykli, že japonská herní produkce umí být pořádně divná, v minulosti jsme tu měli třeba simulátory znásilnění nebo strkání prstů do zadku. I přesto nás vývojáři ze země vycházejícího slunce dokážou stále překvapovat.
Chystaná hra Sweet Hamster Days by nám za normálních okolností asi podplula pod radarem, podle názvu bychom tipovali, že půjde o nějakou infantilní hopsačku se zvířátky. Paradoxně jsme ji tak zaznamenali až ve chvíli, kdy ji Steam vyřadil ze své nabídky, což nebývá úplně obvyklé. Správci největšího digitálního obchodu s hrami totiž nejsou nijak úzkoprsí a pokud obsah vyloženě neporušuje zákony, s jeho prodejem nemají žádný problém. A to včetně tvrdé pornografie. Však se tam také „křečci“ po pár dnech zase vrátili, což je dobře, byla by škoda zůstat o takové unikátní dílo ochuzeni. Posuďte sami.
V jádru jde o klasický simulátor randění, kde místo počítačovou grafikou vymodelovaných postav hrají skuteční herci. Tento žánr je v Asii stále populárnější, a i když většina takových her působí levně, najdou se ambicióznější kousky s výraznými produkčními hodnotami (viz náš článek).
Čím se tato hra liší od ostatních zástupců žánru, je hlavní hrdina. Hrajeme za mladíka Kotu, který jde po mnohaleté odluce navštívit své kamarádky z dětství. Jenže cestou se mu stane smrtelná nehoda, po které se probouzí v těle malého roztomilého křečka. Nečekejte ovšem filozofické podobenství ve stylu Kafkovy proměny, autoři chtějí vyprávět poněkud přízemnější příběh. Křeček se totiž stane mazlíčkem trojice sester, které se s ním rády mazlí a zahrnují ho láskou.
Nejstarší Himari je ta nejrozumnější, má špičkovou práci v technologické firmě a křečíka ráda obléká do zábavných oblečků. Prostřední Futaba je nezaměstnaná a působí poněkud nevyrovnaně, nejmladší Miyu zase před sestrami něco evidentně skrývá. Které dáte přednost?
Rodinné vztahy nejsou tak ideální, jak to zpočátku vypadá a cílem hry asi bude rozplést jejich společné tajemství. Role sester si střihly tři pohledné influencerky a před křečkovou němou tváří nemají žádné rozpaky. Na otevřenou nahotu asi ve výsledku nedojde, ale trailer slibuje alespoň bikiny nebo sexy cvičební úbory. Jestli půjde o něco víc než jen o simulátor chlupatého voyeura, bychom se měli dozvědět ještě letos.