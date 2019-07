Fanoušci vytvořili neoficiální arkádu s Johnem Wickem

Na oficiální hru podle trojdílného akčního filmu s Keanu Reevesem si ještě nějaký ten pátek budeme muset počkat, navíc poněkud překvapivě půjde o tahovou strategii (viz náš článek). A tak se parta fanoušků rozhodla vzít celou záležitost do svých rukou a vytvořila jednoduchou videohru s Johnem Wickem již teď.

Stejně jako samotná předloha se hodně inspirovali v osmdesátých letech a výsledkem je ryzí akce, u které je mozek spíše na obtíž. Jde o dílo tří lidí, jeden se postaral o grafiku, druhý o hudbu a zvuky a třetí to vše dal dohromady do podoby klasické akce, jakých jsme na konzoli NES hrávali desítky.

Výsledek jejich práce si můžete sami vyzkoušet na této adrese zdarma. Jen pozor, i na easy je to docela těžké, ani na pětkrát jsem se nedostal přes vrtulník na konci prvního levelu.

Playable version of the John Wick fake NES game video made by @Danilo_Noites and @Dominic_Ninmark

Download: https://t.co/AqK6uVFYPZhttps://t.co/GN18XutOis#johnwick #indiegame #nesgame #pixelart #action #platformer