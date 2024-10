Další review bombing na obzoru, i remaster Horizonu bude vyžadovat PSN účet

I když za to od hráčů dlouhodobě schytává kritiku, společnost Sony nehodlá změnit svoji obchodní strategii a u chystaného remasteru svého hitu Horizon Zero Dawn bude vyžadovat registraci do své online platformy PSN. Situace je tentokrát specifická v tom, že původní neremasterovaná hra, která PSN nevyžadovala, byla stažena z obchodu Steam.