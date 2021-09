Sony podlehlo tlaku hráčů, vylepšení Horizonu bude zadarmo. Ale naposledy

Pokud si koupíte PS4 verzi chystané exkluzivity Horizon Forbidden West (naše preview), budete si ji moci zadarmo vylepšit i na PS5 verzi. Tak to bylo od začátku slibováno a tak to i navzdory nedávným vyjádřením o opaku skutečně bude.

Na oficiálním blogu Playstationu to slíbil ředitel herní divize společnosti Sony Jim Ryan a utišil tak nebývalou vlnu odporu, která se v posledních dnech vůči společnosti vzedmula. Hráči tedy nakonec přeci jen dosáhli svého (a to konce bez review bombingu), bude to však nejspíše naposledy.

PlayStation @PlayStation An update regarding Horizon Forbidden West on PS4 and PS5: https://t.co/1R8ikEpmNb oblíbit odpovědět

Příští God of War, Gran Turismo 7 a všechny další playstationové exkluzivity už budou o deset dolarů (cca 250 Kč) dražší. Co se týče všech ostatních her, nechávají v Sony toto rozhodnutí jen na koncových distributorech (například tahový Ubisoft dává tuto možnost zdarma, Activision si za to zase nechává zaplatit).

Toto pravidlo bude platit jak v případě digitálních verzí, tak i těch fyzických diskových, k jejichž běhu samozřejmě budete potřebovat verzi PS5 s optickou mechanikou.

Pro srovnání, konkurenční Microsoft k této ožehavé problematice přistoupil z opačného směru a pokud si nějakou jejich hru koupíte, můžete ji díky systému Smart Delivery (viz náš článek) hrát na jakémkoliv zařízení, ať už jde o nový nebo starý Xbox či dokonce PC.

Horizon Forbidden West i s českými titulky vychází 18. února pouze na playstationech.