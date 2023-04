Přídavek k Horizonu sbírá špatná hodnocení, hráčům vadí polibek mezi ženami

Playstationová exkluzivita Horizon Forbidden West patří k nejlepším hrám loňského roku (viz hlasování čtenářů v naší anketě). I když se její tvůrci vydali bezpečnou cestou a nabídli v podstatě to samé, čím zabodovali v předešlém dílu, díky fantastickému technickému zpracování, napínavému příběhu a adrenalinovým soubojům je v této obrovské hře radost strávit desítky hodin. V podstatě to samé lze říct i o čerstvě vydaném datadisku Burning Shores, který do už tak rozsáhlé mapy přidává další veliké území.

V naší recenzi jsme napsali, že „rozšíření je názornou ukázkou vynikající designérské práce, s celou řadou tuze hezkých vylepšení a nápadů“ a recenze světového tisku se s námi víceméně shodují. Celkově má datadisk nyní od kritiků na agregátoru hodnocení Metacritic 82 bodů ze sta, což z něj sice nedělá kandidáta na hru roku, ale fanoušci mohou být spokojení. Ale nejsou, protože na jejich straně svítí na stejné stránce děsivých 32 bodů. Že by důkaz o podplácení novinářů?

Příčina je mnohem jednodušší… jde o tzv. review bombing, ve kterém se ublížení klávesnicoví bojovníci vyrovnávají s domnělými křivdičkami tím, že záměrně podhodnocují hru, kterou často ani nehráli. Není to žádná novinka, příčiny podobných organizovaných „náletů“ bývají různé. V minulosti už jsme tu měli případy, kdy se hráčům nelíbilo, že hra vychází jen v jednom digitálním obchodě, chybí ruské titulky nebo byla příliš rychle začleněna do slevových akcí.

Není to tak, že by hráč neměl na výběr.

Tentokrát je problém v údajné LGBTQ+ propagandě. Hlavní hrdinka Alloy totiž v jednom místě hry dostane možnost políbit svoji spolubojovnici. Zdůrazňuji spojení „dostane možnost“ – pokud tak hráč z vlastní vůle neučiní, scéna se odehraje jinak. Přesto se ještě v 21. století najdou tací, které pouhá představa konsenzuálního polibku dvou dospělých lidí dokáže rozpálit doběla.

„Vypadá to, že propagace LGBTQ je pro Sony důležitější než hratelnost,“ myslí si například jeden z naštvaných hráčů. Další mu přitakává s tím, že už je unavený z toho, jak se ho nadnárodní korporace snaží vychovávat. „S GayStationem jsem skončil,“ nebojí se ostrého prohlášení jistý Cahotan893, který si kvůli tomu dokonce na Metacriticu založil profil. Můj nejoblíbenější komentář je ten, co vývojáře vyzývá k tomu, aby se přiučili od japonských her, které se prý bez podobných sr***k obejdou. Mám totiž potíž vybavit si nějaké JRPG, ve kterém by nějaký homosexuál nebyl.

Podle některých je hlavní hrdinka Alloy ošklivá a raději by jí viděli takto.

Ti, co nepíšou v návalu emocí a alespoň se pokouší předložit argument, který má hlavu a patu, tvrdí, že je tato propaganda tlačená „na sílu“ a že se vývojáři snaží jen naskočit na aktuální trendy. V předchozích dílech už se přitom lesby ve vedlejších rolích objevily, jeden quest ve Forbidden West se pak celý točí kolem transgender postavy. Stěžovat si tak po desítkách hodin strávených v tomto světě, že je moc „woke“, už je tak trochu pozdě.

Vlastně nás to ale příliš nepřekvapuje, v minulosti už totiž někteří „fanoušci“ značky dokázali, že nepatří mezi nejostřejší pastelky v penále, když si stěžovali, že má hlavní hrdinka na obličeji chloupky (viz náš článek).

Z výkřiků anonymních „hrdinů“ ale nelze usuzovat, že by snad hráči byli nějak výrazně homofobní. Například na jimi oblíbeném serveru Pornhub (viz náš článek) byly lesby v loňském roce suverénně nejvyhledávanější kategorií. Některé negativní komentáře pak ještě zmiňují i přílišnou krátkost nebo minimum novinek, což jsou sice relevantní důvody, ovšem ne pro nulové hodnocení.

Jednoduše platí, že na internet přispívají spíše ti nespokojení, protože ti spokojení raději hrají.