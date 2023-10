Vylepšená edice Horizon Forbidden West se nevejde na jedno médium

Datová náročnost moderních titulů roste bohužel o dost rychleji než kapacita harddisků v herních konzolích. Podstatná část dnešních hitů už zabírá více než 100 GB, což ve výsledku znamená, že v jednu chvíli můžete mít nainstalovaných jen nějakých sedm osm her. Vypadá to dost, ale není, někdy si chcete zastřílet, jindy zahrát fotbal nebo zazávodit, případně se před návštěvou pochlubit něčím pro virtuální realitu a rázem jste rádi, že vám zbývá místo alespoň na jednu „hlavní“ hru.

Teď už nenažranosti moderních her podlehly i diskové verze her, chystaná speciální edice Horizon Forbbiden West, která kromě původní kampaně bude obsahovat i letošní datadisk Burning Shores bude totiž jako první hra na PS5 vůbec distribuována na rovnou dvou blu-ray discích, které mají sice kapacitu „jen“ 100 GB, data na nich ovšem mohou být výrazně komprimována, protože se stejně před spuštěním nahrávají do samotné konzole.

Ano, bylo jen otázkou času než se tak stane, každopádně investice do rozšiřujícího HDD vás nejspíše dříve nebo později nemine.