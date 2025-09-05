Nezávislá hra zbořila internet. Velká vydavatelství mohou jen tiše závidět

Ondřej Zach
  9:28
Vydání očekávané nezávislé hry Hollow Knight: Silksong potrápilo infrastrukturu digitálních obchodů. Zájem je obrovský a podle prvních odhadů bude patřit mezi nejprodávanější hry letošního roku.

Hollow Knight: Silksong

04.09.2025 PC, PS4, Switch, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

Hollow Knight: Silksong je jednou z těch her, o kterých jsme psali v článku Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou. Jakmile její tvůrci oznámili po letech čekání datum vydání, ostatní tvůrci jí s podobnými hrami vyklidili pole.

Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
35 fotografií

Uvedení hry dokonce vedlo k dočasnému pádu obchodů Steam a Switch eShop, nebylo ji tak možné ani stahovat. Za necelou hodinu už ji ovšem na Steamu mělo spuštěnou naráz přes sto tisíc lidí, ale i to byl teprve začátek.

Podle SteamDB hrálo Hollow Knight: Silksong na Steamu v jeden moment současně 535 213 lidí, což je velmi vysoké číslo. V historii Steamu ho předčilo pouhých 17 her. A možná, že o víkendu si hra ještě polepší. Pro srovnání, čeká pecka Kingdom Come: Deliverance 2 si v únoru připsala 256 206 souběžně hrajících.

Hollow Knight Silksong

Hollow Knight: Silksong

Asi nepřekvapí, že Silksong je v tuto chvíli nejprodávanější hra na Steamu, a to jak celosvětově, tak v Česku. Náleží mu i první místo na eShopu Switche a lze očekávat, že podobně si vede i na ostatních platformách.

Silksong přitom nepotřebuje recenze od herních novinářů ani videa od influencerů. Tvůrci neposkytli dopředu žádné kódy, protože jim přišlo nespravedlivé, aby kritici hráli před těmi, kteří hru podpořili na platformě Kickstarter. Recenzi samozřejmě připravujeme.

Hollow Knight: Silksong je 2D metroidvania, která zahrnuje hopsání i souboje. Na Steamu už svítí hodnocení „velmi kladné“.

„Čekání na tuto hru se vyplatilo. Je přesně taková, jaká by pokračování mělo být. Vím, že jsem teď v módu úplného nadšence, ale nemohu dost zdůraznit, jak skvělá tato hra je. Téměř vše v této hře je vylepšením, odpovědí nebo alternativou k něčemu v Hollow Knight. Hornet se liší od rytíře, pohybuje se jinak, bojuje jinak a má jinou sadu dovedností / vybavení. Opravdu se zaměřili na to, aby byla agilní lovkyní ve srovnání s malým rytířem, za kterého jsme hráli minule,“ napsal po odehraných sedmi hodinách uživatel Soleris.

Zabili mu ženu, unesli dceru. Vrací se legendární western Outlaws
