Nový hit ještě povyrostl. Bude to jedna z nejprodávanějších letošních her

Ondřej Zach
  10:05
Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.

Hollow Knight: Silksong je poměrně náročná 2D metroidvania, která vyžaduje, aby se hráči perfektně naučili ovládat svoji postavu a prokázali tuto preciznost nejen při navigaci v herním prostředí, ale i při soubojích s bossy. Silksong měl být původně přídavek pro Hollow Knight (2017), ale v roce 2019 se tvůrci z Team Cherry rozhodli, že vyjde jako samostatná hra. Ostatně novinka je o něco těžší než původní hra.

Hollow Knight Silksong
Hollow Knight - Silksong na Switch 2
Hollow Knight - Silksong na Switch 2
Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
Kolem hry postupně vyrostla oddaná komunita, která sledovala každý nový střípek informací. Často nadšeně spekulovala, že teď už dojde k nějakému oznámení, například během pořadu Nintendo Direct, aby následně byla frustrovaná a zklamaná. Hra nakonec vyšla 4. září prakticky na všechny platformy, v jeden moment dokonce potrápila infrastrukturu digitálních obchodů, mezi nimiž byl i Steam.

Podle SteamDB hrálo Hollow Knight: Silksong na Steamu v den vydání v jeden moment současně 535 213 lidí. Toto číslo v sobotu ještě povyrostlo na 587 150 souběžně hrajících, čímž v historickém žebříčku Steamu povyskočila na krásné 17. místo. Z letošních her si na Steamu vedle lépe jen lovecká hra Monster Hunter Wilds.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

Co se prodejů týče, na první oficiální oznámení teprve čekáme. Podle odhadů se jen za první den hravě prodalo přes milion kopií napříč všemi platformami, s potenciálem dosáhnout na 10 až 20 milionů do konce roku 2026. Prodeje původního Hollow Knighta jsou k letošnímu srpnu přes 15 milionů kopií.

KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?

Warcraft II

Výhodou Silksongu je jeho dostupnost na širokou škálu platforem. Lze ho hrát například i na původním Switchi, kterých je v oběhu přes 150 milionů. A na eShopech Switche i Switche 2 hře stále patří první místo v prodejních žebříčcích. Vede si ovšem skvěle i na dalších platformách.

Po prvních nadšených recenzích ovšem probublává i kritika. Podle některých uživatelů je hra až příliš obtížná – až příliš trestá každou chybu (ostatně vycházejí už první mody, díky nimž je hra lehčí). A těžko si zvykají na nové ovládací schéma, které hodnotí jako neintuitivní. Hra dostává čočku také od čínských hráčů, kteří kritizují podle všeho naprosto mizernou lokalizaci. Tu už ostatně tvůrci přislíbili opravit v následujících týdnech.

