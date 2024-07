Depresivní hra Hollow Home ukáže, jaké se žije v Rusy okupovaném Mariupolu

Pokud si myslíte, že počítačové hry by měly být především zábavné, chystaná hra Hollow Home určitě nebude pro vás. Vývojáři z kyjevského studia Twigames totiž interaktivní médium chtějí použít pro zprostředkování dobrodružství, které by nechtěl prožít nikdo.

Inspirace Disco Elysiem je zjevná.

Budeme hrát za čtrnáctiletého Maksima, jehož bezstarostné dětství ve městě Mariupol ze dne na den ukončila „speciální vojenská operace“. Na vlastní kůži tak budete moci prožít, jak se kdysi prosperující metropole postupně mění v rozbombardovanou měsíční krajinu a hlavní hrdina místo dosavadní školní docházky náhle musí bojovat o holé přežití.

Nekonečným motivem vinoucím se celou hrou bude obstarávání zásob, čímž hra trochu připomíná slavnou strategii This War of Mine (naše recenze), kromě toho však bude obsahovat i silnou dějovou linku. Množstvím rozhovorů a způsobů, jak je ovlivňovat, se Hollow Home odkazuje spíše na geniální Disco Elisium (viz naše recenze), ostatně sami vývojáři ho zmiňují jako svůj hlavní zdroj inspirace. Stejně jako v něm rychle ubíhá čas, kterého máte k dispozici jen omezené množství a bude tedy nutné pečlivě plánovat, čemu se věnovat. Pomoci všem potřebným jednoduše není možné, navíc je potřeba starat se i o vlastní přežití..

Ve hře nebudou žádné souboje ani brutální scény, přesto bude velmi stresující.

Hra se sice bude odehrávat ve válečné zóně, žádné souboje zde ovšem nebudou. Dokonce ani násilné výjevy, vývojáři se chtějí soustředit spíše na zprostředkování psychologického aspektu válečných hrůz.

„Naší hrou chceme lidstvu nastavit zrcadlo. Válka se sice nikdy nezmění, ale lidé ano – pokud se proto rozhodnou,“ popisují motivaci pro tvorbu hry upraveným citátem ze série Fallout.

Už teď je jisté, že půjde o hodně depresivní dílo, pokud se zadaří, mohli bychom tu po dlouhé době mít další pořádnou „artovou“ hru, která se neopírá jen o abstrakci, ale tne do živého a aktuálního tématu. Hotovo by mělo být někdy v příštím roce, ale s ohledem na stále probíhající válku je nemožné cokoliv predikovat.