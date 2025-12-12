Kouzelnická hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je dočasně zdarma

Ondřej Zach
  9:29
Necelé tři roky stará a zároveň i povedená kouzelnická hra Hogwarts Legacy je na PC dočasně zdarma. Neváhejte.

Kdo chtěl někdy nastoupit ke studiu na školu čar a kouzel v Bradavicích, má nyní skvělou možnost. Hogwarts Legacy sice není titul bez chyb, ale skalní příznivce knižní a filmové předlohy i fanoušky RPG s otevřenými světy odmění desítkami hodin zábavy.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
51 fotografií

Harryho Pottera v ní však nepotkáte. Hogwarts Legacy se totiž odehrávají v 19. století, přičemž hráči si vytvoří v editoru postav vlastního studenta. K prozkoumání není jen samotná škola čar a kouzel, ale i přilehlá okolí, třeba Zapovězený les (Forbidden Forest) a Prasinky (Hogsmeade).

Hru rozdává Epic Store. Jakmile si ji zařadíte do vaší digitální knihovny, zůstane vaše. Stihnout to ovšem musíte do čtvrtka 18. prosince do 17:00, kdy bude odhalena další hra zdarma.

„V otevřeném světě se můžete ztratit desítky hodin a věřím, že někteří opravdu pečliví hráči to klidně roztáhnou na stovky hodin. Hogwarts Legacy si nejlépe užijete stejně jako celou řadu jiných velkých RPG her: pomalu, s důrazem na prozkoumávání a vstřebávání atmosféry. Zastavte se U Tří košťat, prohlédněte si kouzelnický hrad osvětlený měsícem, zaleťte si na koštěti až k moři,“ napsali jsme v recenzi Hogwarts Legacy na Bonuswebu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vaše úchylné fantazie mě nezajímají, zlobí se herečka na některé „fanoušky“

Briana White

Dabérky populárních ženských postav ze sérií FInal Fantasy a K-Pop Demon Hunters se na sociálních sítích podělily o své dojmy s neoficiální erotickou fanfikcí jejich virtuálních alter eg. I když z ní...

Těchto 25 her bojuje o titul Hra roku 2025. Je mezi nimi i váš favorit?

Kingdom Come: Deliverance 2

I na základě vašich nominací, za něž vám děkujeme, jsme vybrali 25 her, které se utkají v anketě o titul Hra roku 2025. Zahrnuli jsme tak velké blockbustery, tak menší, ale neméně úspěšné nezávislé...

Kingdom Come prestižního herního Oscara nedostal, cenám dominoval favorit

Clair Obscur: Expedition 33

V americkém Los Angeles se uskutečnilo předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty se letos poprvé objevila i česká hra, historické RPG...

Boj o herní Oscary je tady. Znáte předchozí vítěze?

Baldur’s Gate 3

V noci ze čtvrtka na pátek se koná předávání videoherních Oscarů na ceremoniálu The Game Awards. Pojďme si tedy připomenout tituly, které ovládly předchozí ročníky udílení těchto cen.

Konec jedné éry. Kdysi nejsledovanější streamer PewDiePie seknul s hrami

PewDiePie při odhalování ukázky své nové show

Švéd Felix Kjellberg se pod přezdívkou PewDiePie stal jedním z prvních lidí, kteří dokázali pohádkově zbohatnout díky streamování hraní videoher. Počátkem minulé dekády byly jeho let’s play videa...

Kouzelnická hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je dočasně zdarma

Hogwarts Legacy

Necelé tři roky stará a zároveň i povedená kouzelnická hra Hogwarts Legacy je na PC dočasně zdarma. Neváhejte.

12. prosince 2025  9:29 1

Kingdom Come prestižního herního Oscara nedostal, cenám dominoval favorit

Clair Obscur: Expedition 33

V americkém Los Angeles se uskutečnilo předávání prestižních cen Game Awards, což je taková videoherní obdoba filmových Oscarů. Mezi nominanty se letos poprvé objevila i česká hra, historické RPG...

12. prosince 2025  6:21 59

RECENZE: Japonský Assassin’s Creed vypadá na Switchi 2 opravdu dobře

80 %
Assassin's Creed Shadows

Konzole Nintendo Switch 2 ukazuje, že s řádnou optimalizací rozjede i jinak celkem graficky náročné tituly. Dobrou ukázkou je port Assassin’s Creed Shadows, který Ubisoft na obrazovku handheldu od...

Switch 2
12. prosince 2025 0

Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2)

80 %
Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2)

Switch 2
vydáno 11. prosince 2025  15:35

PlayStation Plus rozšíří svůj katalog o Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage

Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých her.

11. prosince 2025  10:11 0

Boj o herní Oscary je tady. Znáte předchozí vítěze?

Baldur’s Gate 3

V noci ze čtvrtka na pátek se koná předávání videoherních Oscarů na ceremoniálu The Game Awards. Pojďme si tedy připomenout tituly, které ovládly předchozí ročníky udílení těchto cen.

11. prosince 2025 0

Továrna na peníze v problémech? Call of Duty čekají změny

Call of Duty: Black Ops 7

Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejvýdělečnějším značkám herního průmyslu. Letošní díl s podtitulem Black Ops 7 se ovšem potýká s problémy.

10. prosince 2025  12:30 3

Těchto 25 her bojuje o titul Hra roku 2025. Je mezi nimi i váš favorit?

Kingdom Come: Deliverance 2

I na základě vašich nominací, za něž vám děkujeme, jsme vybrali 25 her, které se utkají v anketě o titul Hra roku 2025. Zahrnuli jsme tak velké blockbustery, tak menší, ale neméně úspěšné nezávislé...

10. prosince 2025 4

Vyberte nejlepší hru roku 2025. Jeden z vás získá iPhone 17

Kingdom Come: Deliverance 2

Hlas lidu, hlas boží. V tradiční české anketě Hra roku 2025 rozhodují o vítězi čtenáři. Je to také příležitost zjistit, které tituly mezi lidmi rezonovaly.

10. prosince 2025 10

Archeoložka Lara se vrací. Na herních Oscarech bude odhalen nový Tomb Raider

Nový vzhled Lary Croft

V noci ze čtvrtka na pátek proběhne předávání cen Game Awards, což je herní obdoba Oscarů. A při té příležitosti bude odhalen i nový Tomb Raider.

9. prosince 2025  10:46 2

Býval symbolem dokonalosti. Recenze vzestupu a pádu studia Blizzard

95 %
Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment

Stojí za hity jako Warcraft, Diablo či StarCraft. Řeč je o legendárním studiu Blizzard, jehož vzestup a pád přibližuje do češtiny přeložená knižní novinka Hrát fér. Pokud byl Blizzard někdy blízký...

Kniha
9. prosince 2025 3

Lidem vrtá hlavou význam tajemné sochy v poušti. Co by to mohlo být?

Herní socha v poušti

Jedním z lákadel na chystaný ceremoniál The Game Awards (neboli předávání videoherních Oskarů) je tajemná socha v Mohavské poušti ve Spojených státech. Fanoušci se stále přou o to, jakou novinku má...

9. prosince 2025 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.