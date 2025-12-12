Kdo chtěl někdy nastoupit ke studiu na školu čar a kouzel v Bradavicích, má nyní skvělou možnost. Hogwarts Legacy sice není titul bez chyb, ale skalní příznivce knižní a filmové předlohy i fanoušky RPG s otevřenými světy odmění desítkami hodin zábavy.
Harryho Pottera v ní však nepotkáte. Hogwarts Legacy se totiž odehrávají v 19. století, přičemž hráči si vytvoří v editoru postav vlastního studenta. K prozkoumání není jen samotná škola čar a kouzel, ale i přilehlá okolí, třeba Zapovězený les (Forbidden Forest) a Prasinky (Hogsmeade).
Hru rozdává Epic Store. Jakmile si ji zařadíte do vaší digitální knihovny, zůstane vaše. Stihnout to ovšem musíte do čtvrtka 18. prosince do 17:00, kdy bude odhalena další hra zdarma.
„V otevřeném světě se můžete ztratit desítky hodin a věřím, že někteří opravdu pečliví hráči to klidně roztáhnou na stovky hodin. Hogwarts Legacy si nejlépe užijete stejně jako celou řadu jiných velkých RPG her: pomalu, s důrazem na prozkoumávání a vstřebávání atmosféry. Zastavte se U Tří košťat, prohlédněte si kouzelnický hrad osvětlený měsícem, zaleťte si na koštěti až k moři,“ napsali jsme v recenzi Hogwarts Legacy na Bonuswebu.