Bojkot nefunguje, hra ze světa Harryho Pottera zbořila rekord na Twitchi

I negativní reklama je reklama, praví známé marketingové pravidlo a o jeho pravosti se můžeme aktuálně přesvědčit i díky povedené hře Hogwarts Legacy, odehrávající se v kouzelnickém světě Harryho Pottera z románů spisovatelky J. K. Rowlingové. Právě ta se kvůli svému jednoznačně vyjádřenému názoru na problematiku transsexuálních lidí (viz náš článek) stala důvodem, proč mnozí lidé vyzývají k bojkotu hry.

Lidé, kteří si hru koupí jen jako formu protestu proti „woke“ kultuře, se možná budou divit.

Nejde přitom jen o bezvýznamné anonymní řvouny píšící vulgarity pod rouškou internetové anonymity, o hře například neinformují ani renomované herní weby jako jsou Polygon nebo Kotaku, jakékoliv spojování s vývojáři odmítá například i populární twitterový kanál Can You Pet the Dog? (viz náš článek).

Pokud ovšem bylo cílem této iniciativy, aby se o hře ve veřejném prostoru mluvilo co nejméně, tak dosáhla přesného opaku. V předprodejích se Hogwarts Legacy prodává jako teplé rohlíky, nyní opanovala i streamovací službu Twitch jakožto nejsledovanější singleplayerová hra v jeho historii (prvenství dosud patřilo Cyberpunku 2077).

Během jednoho momentu ji totiž sledovalo přes milion diváků najednou, víc už měly jen živé přenosy ze světových e-sportových turnajů.

Pro srovnání Hogwarts Legacy mělo dvojnásobek toho, co celá kategorie Prostě pokec (Just chatting), která je dlouhodobě nejpopulárnější. Zároveň je to rovnou dvanáctkrát více, než čeho ve stejném období dosáhl mainstreamový hit Fornite.

Otázkou je, nakolik je to v tomto případě skutečná popularita hry (která se opravdu povedla, viz naše recenze) a na kolik o vyjádření postoje v názorové válce o to, jak se má říkat lidem, kteří se neztotožňují se svým biologickým pohlavím. Ostatně i v našich diskusích k tématu se objevuje řada příspěvků ve smyslu „možná si to nakonec přeci jen koupím, abych naštval ty debilní uřvaný primitivy.“

Uvidíme, jestli jde jen o aktuální módní vlnu, nebo si na Hogwarts Legacy ještě vůbec někdo vzpomene, až se na konci roku budou udělovat výroční ceny.