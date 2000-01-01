náhledy
Spekulace jsou u konce, společnost Warner Bros. oficiálně potvrdila, že je v přípravě druhý díl kouzelnické hry Hogwarts Legacy. Ačkoliv asi nikdo nepředpokládal, že by hra byla jednorázovou záležitostí, nyní mají fanoušci světa konečně potvrzení, na které čekali.
Autor: Nintendo
Skutečnost, že se na druhém dílu hry Hogwarts Legacy pracuje, potvrdila společnost Warner Bros. v dopise akcionářům, ve kterém stojí: „Očekáváme, že hry budou v budoucnu významněji přispívat k ziskovosti tohoto segmentu, včetně druhého dílu hry Hogwarts Legacy,“
Autor: Nintendo
Doposud se o druhém dílu hry pouze spekulovalo, ovšem vzhledem k tomu, že první díl vydaný v roce 2023 už koncem loňského roku překonal hranici 40 milionů prodaných kopií, bylo pokračování prakticky jisté.
Autor: Nintendo
Hra s otevřeným světem, kde si hráč mohl vytvořit svého kouzelníka a navštěvovat školu čar a kouzel v Bradavicích, nasytila dlouhodobý hlad po hře tohoto typu, který na trhu chyběl.
Autor: Nintendo
Harry Potter mánie se navíc aktuálně rozjíždí i s chystaným seriálem, který má znovu odvyprávět celou knižní sérii od autorky J. K. Rowlingové. Ten má dorazit už na konci letošního roku.
Autor: HBO Max
Warner Bros. si tedy nejspíše uvědomuje potenciál na trhu, který bude k seriálu vyhledávat i další doplňky z kouzelnického světa. A Hogwarts Legacy 2 jej tak může hezky využít.
Autor: Nintendo
Bohužel v tuto chvíli nemáme žádné další informace o hře jako takové: kdy a kde se bude odehrávat, jaká vylepšení oproti prvnímu dílu přinese ani kdy ji můžeme očekávat.
Autor: Nintendo
Vzhledem k tomu, že od vydání jedničky už uplynuly více než tři roky, je však možné, že práce na Hogwarts Legacy 2 postoupila do bodu, kdy se brzy budeme moci těšit na první informace.
Autor: Nintendo
Hráči si v tuto chvíli přejí především živější otevřený svět a nový, poutavější děj. Právě to byly totiž v jistých ohledech největší nedostatky prvního dílu.
Autor: Nintendo
Zajímá je rovněž to, jestli se druhý díl už více přiblíží knižním událostem, nebo jestli bude znovu vyprávět zcela samostatný příběh se značným časovým odstupem (Hogwarts Legacy se odehrává v roce 1890).
Autor: Nintendo
„Kdo chtěl někdy nastoupit ke studiu na školu čar a kouzel v Bradavicích, má nyní skvělou možnost. Hogwarts Legacy sice není titul bez chyb, ale skalní příznivce knižní a filmové předlohy i fanoušky RPG s otevřenými světy odmění desítkami hodin zábavy,“ napsali jsme o prvním dílu před třemi roky v recenzi a ohodnotili jej skóre 80 %.
Autor: Bonusweb.cz