Chlapec rozprodal sbírku Pokémonů, aby zachránil život svému psovi

Navzdory dlouhým rokům porcování démonů motorovými pilami máme stále měkká srdce a dokážeme se snadno dojmout. Následující zpráva je něco, čemu se mezi novináři říká háelpéčko (Hluboký lidský příběh), ale v těchto nelehkých časech přijde každá pozitivní zpráva vhod.

Řidičům, projíždějícím kolem Brysonova bydliště, se naskytnul dojemný pohled.

Osmiletý Bryson Kliemann z třítisícového amerického městečka Lebanon byl donedávna jen obyčejným chlapcem, který si užíval bezstarostné dětství. Od dvou sourozenců ho dělil významný věkový odstup, ten mu však bohatě vynahrazoval černý labrador jménem Bruce.



Bohužel jednoho dne se idylka zhroutila. Do té doby prakticky neunavitelné štěně ze dne na den zcela změnilo chování. „Vůbec nevycházel ze svého kotce, byl zcela apatický a evidentně mu nebylo dobře,“ vzpomínala pro televizní kanál WCYB na těžké období Brysonova matka Kimberley.

Návštěva zvěrolékaře potvrdila nejhorší obavy – roztomilému psíkovi byl diagnostikován parvovirus, vysoce nakažlivá nemoc způsobující zvracení a průjem, která často vede až k tragickému konci. Bohužel, jeho léčba je finančně náročná, matka tří dětí si nemohla dovolit zaplatit 700 dolarů (cca 15 000 Kč) za potřebnou vakcínu.

Kolik kartiček prodal, nevíme, ale díky pomoci dobrých lidí je Bruce zachráněn.

Bryson se ovšem s nelehkou situací odmítl smířit a pro záchranu svého němého přítele obětoval to jediné cenné, co měl ve svém vlastnictví – sbírku kartiček Pokémonů. „Vím, že každý má rád Pokémony, tak jsem se prostě rozhodl je prodat,“ řekl malý hrdina reportérům, jako by to pro něj byla ta nejjednodušší věc na světě.

Fotka brýlatého chlapce, který v improvizovaném stánku u silnice prodává kartičky, se stala na sociálních sítích hitem a rychle se našlo dostatek lidí, kteří přes charitativní server Gofundme požadovanou částku přispěli. Celkem se podařilo vybrat více než 5 000 dolarů (přes 100 000 korun), což nejen bohatě pokryje veškerou Brucovu léčbu, ale i péči o všechny nemocné psy v okolí.

A aby happy end byl ještě víc happy, tak si situace všimlo i marketingové oddělení společnosti Pokémon Company a chlapci zaslalo tolik balíčků kartiček, že Brysonova sbírka bude ještě bohatší, než před jeho výprodejem.