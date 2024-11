Vyzkoušejte demoverzi české hry Hlína, vyniká unikátním zpracováním a depresí

Hlavním tahákem chystané adventury Hlína je unikátní technické zpracování. Všechny postavy i pozadí byly nejprve ručně vymodelovány z hlíny, naskenovány a poté počítačově rozpohybovány. Což je samozřejmě velmi pracné a tak hra nebude příliš dlouhá, v dnešní zrychlené době ale půjde spíše o výhodu.

Vývoj ručně dělané hry je je daleko těžší, než se spoléhat jen na 3D modely.

Vizuálním stylem sice Hlína může připomenout legendární The Neverhood, na rozdíl od něj ale bude o dost temnější. Hlavním hrdinou je totiž chlapec Ollie, který pomáhá své matce vyrovnat se se ztrátou zaměstnání. Vývojář Jan Nechvátal přiznává, že prvotní inspiraci hledal ve svém životě, kdy se jako teenager plácal po mizerně placených brigádách v maloměstských továrnách. Z depresí mu tehdy pomohly právě videohry, kterým se proto rozhodl věnovat profesionálně a za studiem herního designu se vypravil na dlouhé roky do Velké Británie.

Kromě Neverhoodu se hlásí i k odkazu konverzačky Night in the Woods a hororové plošinovky Little Nightmares, což zní rozhodně slibně. Ale co vám tady budeme zdlouhavě popisovat, když si hru můžete zdarma vyzkoušet na vlastní kůži? Na Steamu je k nalezení krátká demoverze, která vám dokonale zprostředkuje její atmosféru. Kdy se ale dočkáme plné verze, bohužel v tuto chvíli ještě nevíme.