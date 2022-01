Hitman 3 čelí na Steamu kritice, není totiž ve slevě

Už je to více než tři roky, co funguje digitální obchod s hrami Epic Store. Ani zajímavé ceny, ani rozdávání her zdarma ovšem nedokázaly obměkčit tvrdé jádro příznivců konkurenčního Steamu a ti tak stále dávají najevo svoji nelibost. Naposledy to odnesl poslední díl skvělého Hitmana, který se přesně po vypršení roční exkluzivity konečně objevil i na Steamu.

Hodnocení Hitmana 3 na Steamu neodpovídá jeho kvalitám.

Kdo by ovšem čekal, že fanoušci této dlouholeté série budou nadšení, byl by na omylu. Aktuálně totiž Hitman 3, podle většiny lidí minimálně stejně tak kvalitní jako předchozí díl, který má na Steamu od hráčů hodnocení 92 %, vzbuzuje silně rozporuplné reakce. Jen málo uživatelských recenzí ovšem řeší kvality samotné hry, většina negativních recenzí je věnována spíše obchodní politice vydavatelství IO Interactive.

Lidem se jednoduše nelíbí fakt, že přestože je hra už rok stará, autoři za ni stále chtějí plnou cenu.

„Žádné slevy na žádnou z her, žádná sleva pro lidi, kteří vlastní předchozí díly. Nic,“ vysvětluje svůj „palec dolů“ jeden z hodnotících. Další nazval postup vydavatelství zdviženým prostředníčkem vůči dlouholetým fanouškům.

Pravdou ovšem je, že spíše než fanoušky Hitmana naštvala hra fanoušky Steamu. V Epicu totiž byl třetí díl už v několika slevových akcích, o Vánocích dokonce i za pouhou pětinu, tedy zhruba 300 korun. Kdo chce ještě více ušetřit, může si celou sérii zahrát v rámci předplatného Game Pass.