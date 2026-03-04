Smrt v přímém přenosu. Čtyři roky vyvíjený Highguard nepřežil úvodní sezonu

Online kooperativní akce Highguard skončí pouhých 45 dní po svém uvedení na trh. Důvodem je naprostý nezájem hráčů.

V úterním článku „Věřili, že mají hit. Po pěti týdnech přišli o 99,8 procenta hráčů“ jsme se podívali za oponu vývoje letošního propadáku Highguard. Ve zkratce, zkušení tvůrci, kteří se podíleli na zrodu hitu Apex Legends (2019) věřili, že mají v rukách poklad podobných proporcí.

Highguard
Highguard
Highguard
Highguard
Doslova v přímém přenosu jsme však po vydání sledovali, jak hra ztrácí své hráče. Aktuálně ji hraje méně než 500 lidí souběžně, což je na free 2 play titul, který potřebuje širokou hráčskou základnu, naprostá katastrofa. Studio už propustilo většinu lidí a nyní přichází poslední oznámení: 12. března, tedy 45 dní po uvedení, se vypnou servery.

„Dnes vám přinášíme smutnou zprávu. Rozhodli jsme se, že 12. března definitivně ukončíme provoz Highguardu. Od spuštění vstoupilo do světa Highguardu více než 2 miliony hráčů. Sdíleli jste s námi své názory, vytvářeli obsah a mnozí z vás věřili v to, co jsme budovali. Za to vám patří naše upřímná vděčnost,“ vysvětluje studio.

Highguard

Highguard

„Navzdory nadšení a tvrdé práci našeho týmu se nám nepodařilo vybudovat udržitelnou hráčskou základnu, která by hru dlouhodobě podporovala. Servery zůstanou online do 12. března. Doufáme, že se k nám ještě jednou připojíte, abyste nám projevili svou podporu a užili si poslední skvělé zápasy, dokud to ještě jde. Tým se těší na vydání poslední aktualizace, kterou si můžete užít během zbývajícího života hry. Přidáme nového strážce, novou zbraň a stromy dovedností!“

A pak že příběhovky netáhnou. Horor Resident Evil Requiem láme rekordy

Hráči označují Highguard za „Concord 2". Odkazují se tak na necelé dva roky starou týmovou střílečku Concord, která byla ve vývoji neuvěřitelných osm let, aby Sony vypnulo servery dva týdny po uvedení na trh a vracelo peníze. Finanční ztráta se odhaduje na 200 až 400 milionů dolarů.

Herních propadáků se ovšem urodilo i letos víc než dost. Podívali jsme se na ně v tomto přehledu.

Smrt v přímém přenosu. Čtyři roky vyvíjený Highguard nepřežil úvodní sezonu

