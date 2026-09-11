Šéf PlayStation Studios Hermen Hulst v lednu 2024 pyšně oznamuje, že společnost navázala spolupráci s legendárním vývojářem Hideo Kodžimou (Metal Gear Solid, Death Stranding) na nové akční špionážní hře Physint.
Střih. Letos v září přichází překvapivá zpráva: „Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli ukončit spolupráci se společností Kojima Productions na jejím projektu Physint. I nadále velmi obdivujeme vizi, kterou má Hideo Kodžima pro tuto hru,“ oznámil PlayStation.
Podle Kodžimy mu PlayStation v polovině června suše oznámil, že Physint ruší. S tím se však Kodžima nehodlal smířit a po třech měsících hledání našel nového partnera, kterým se stal konkurenční Xbox.
„V polovině června tohoto roku jsme nečekaně obdrželi oznámení od společnosti PlayStation Studios, že ruší projekt Physint. Physint je důležitý projekt jak pro mě osobně, tak pro společnost Kojima Productions. Odhodláni tento projekt zachránit, jsme strávili poslední tři měsíce neúnavným hledáním nového partnera. V průběhu konzultací a jednání s lidmi z mnoha různých oborů jsme v Xboxu našli partnera, s nímž sdílíme společnou vizi budoucnosti, a rozhodli jsme se s ním opět spojit síly. Můžete si být jisti, že vývoj Physint, naší žánrově přelomové akční špionážní hry, pokračuje a bude pokračovat i nadále,“ napsal Kodžima.
Na sociálních sítích krok Sony často naráží na nepochopení. První Death Stranding byl ziskový, ani druhý pravděpodobně neprodělal, ale stál víc a vydělal méně. Oficiální důvod ukončení spolupráce však Sony neprozradilo.
PlayStation je přitom v situaci, kdy po nepovedené sázce na větší množství live service her má jeho vydavatelský plán méně vlastních titulů, než byli fanoušci zvyklí. Spoléhá tedy hlavně na velmi očekávané listopadové vydání GTA 6, které sice vyjde i na Xbox, ale u nějž bude PlayStation 5 s převahou dominantní platformou?