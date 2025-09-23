Na hororu OD pracuje Hideo Kodžima ve spolupráci s hercem a filmařem Jordanem Peelem. Trailer nám ukazuje redigovaný text, z nějž je ovšem patrné, že děj se odehrává deset let po nějaké hrůzné události, v níž sehrává roli prokletí.
Posléze sledujeme, jak hlavní hrdinka, které propůjčila vzhled americká herečka Sophia Lillisová, zapaluje svíčky. Slyšíme plačící dítě, následně do místnosti vstoupí nějaká bytost, která překryje hrdinčinu tvář. Tím trailer končí.
Fanoušci už celé video pečlivě analyzují. Někteří poukazují na odkazy na předchozí horor P.T., jiní si všímají zvuků ze Silent Hillu. Kodžima každopádně tvrdí, že to, co vidíme, není in-game filmeček.
Hra běží na Unreal Enginu 5, s technickou stránkou vypomáhá tým Xboxu. OD se totiž prozatím chystá pouze na PC a Xbox Series X/S. Datum vydání nebylo oznámeno.
Kodžima dále pracuje na stealth akci Physint, kterou pro změnu kutí s PlayStation Studios. Na první trailer si ovšem ještě nějakou dobu počkáme, prozatím se musíme spokojit s concept artem. Na něm vidíme postavu v plášti se zbraní v ruce, kterou doprovází nápis „Here Comes the Feeling“, tedy „přichází ten pocit“.
Poslední oznámení se týkalo značky Death Stranding. Chystá se animák s pracovním názvem Death Stranding Mosquito a níže se můžete podívat na vůbec první trailer. Scénář napsal Aaron Guzikowski (Kontraband, Zmizení, Motýlek), o režii se postaral Hiroši Mijamoto z ABC Animation Studio.
