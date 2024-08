Legendární „Heroes“ jsou zpět. Chystaný nový díl slibuje návrat ke kořenům

Ubisoft na letošní Gamescom přijel vybaven trháky Star Wars Outlaws a Assassin’s Creed Shadows, obecně se tam tedy od něj už nic nového neočekávalo. Nakonec si přeci jen jedno překvapení připravil, pustil se do nepravděpodobného risku a ještě jednou se pokusí oživit legendární značku Might & Magic, se kterou si dlouhodobě neví rady. Nevyšlo mu pokračování původní série RPG, nevyšlo mu přetavit ji na 3D akci v Dark Messiah ani na mobilní klikačku v Clash of Heroes. Tuzemské fanoušky ovšem nejvíce mrzí, že zazdil i strategickou odbočku Heores of Might & Magic, obzvláště její třetí díl z roku 1999 má u nás bez přehánění kultovní statut.

Graficky se hra vrací k nejoblíbenějšímu třetímu dílu.

Tahová strategie, ve které se kromě boje s monstry musíte soustředit i na shánění výrobních zdrojů, nabízela snadno pochopitelné mechanismy, ale zároveň dostatečnou hloubku na to, aby oddělila skutečné stratégy od nahodilých klikačů. Na soupeření s kamarády do dlouhých nočních hodin v režimu „hot seat“ mnozí vzpomínají s láskou ještě dnes. Jenže všechny následné pokusy značku zmodernizovat a přiblížit mladšímu publiku selhaly. Ne, že by snad byly vyloženě špatné, ale prostě už to nebylo ono.

Jak už je z názvu Old Era patrné, chystaný nový díl přichystaný k 30letému výročí značky se chce vrátit ke kořenům. A to doslova. Příběh hry bude totiž zasazen ještě před události prvního dílu, takže se staneme svědky vzestupu mnoha hrdinů, kteří později zásadně formovali podobu fantasy světa Enroth.

Vrátil se i výrazně stylizovaný grafický styl prvních dílů, po obrazovce se tak sice prohání draci a kostlivci a démoni, více než hrůzu však vzbuzují nostalgické vzpomínky na ilustrace v pohádkových knihách. Ne každému se ovšem zvolený grafický styl líbí, vedle sedící mladší kolega se nechal slyšet, že mu to připomíná tuctovou mobilní hru.

Většinu měst budou fanoušci znát, dojde ale samozřejmě i na nové.

Celkově hra na první pohled působí spíš jako remake než jako nová hra – hrdinové se prohánějí po pestrobarevné krajině, zabírají strategické budovy a každý týden se vrací do měst rozšířit svá vojska o nově rekrutované posily. Klíčovým strategickým prvkem jsou města a jejich správa. Na základě rasy obyvatel se dělí na šest druhů, přičemž čtyři už dobře známe z minula a dvě jsou nové. Každé město má samozřejmě unikátní jednotky, budovy a grafický styl, své favority si snad vybere každý.

Zní to povědomě, že? Zásadnější novinky jsou vidět až při bližším ohledání. Výrazně se změnil způsob, jakým se hrdinové učí nová kouzla, pomocí číselných bonusů jsou motivováni k tomu, aby používali převážně jednotky svých ras, nikoliv slepenec těch nejsilnějších z různých měst. Podobně jako v Diablu je budeme moci (muset) vybavit celými sety artefaktů, jejichž účinky se dohromady násobí.

Nic zásadního se nezměnilo ani u soubojů, které se opět odehrávají na hexovém poli, kdy se jednotky obou stran střídají podle své iniciativy. Drobnou novinkou je to, že každá jednotka bude mít ještě možnost alternativního útoku, který se ovšem nejprve několik kol nabíjí. Koho tato část hry nebaví, nebo vyžene své hrdiny na takovou úroveň, že už mu nikdo nebude překážkou, může nechat za sebe bojovat počítač. Podstatnou částí hry bude samozřejmě multiplayer a především editor úrovní, kdy dostaneme k dispozici stejně mocný nástroj, jaký používají sami návrháři.

I když hra vypadala během ukázky hodně pokročile, autoři ji chtějí nejprve pořádně otestovat v rámci předběžného přístupu, plné verze se dočkáme až v roce 2026, s největší pravděpodobností jen na PC.