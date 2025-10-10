Legenda se vrací. Zahrajte si nové Heroes of Might & Magic

Ondřej Zach
  10:10
Kdysi zbožňovaná strategická série Heroes of Might & Magic se vrací. Nový díl s podtitulem Olden Era slibuje návrat ke kořenům. Jak se to autorům podařilo, můžete nyní sami posoudit prostřednictvím demoverze.

Lidé dodnes nejenom vzpomínají, ale hlavně hojně hrají Heroes of Might & Magic 2 (1996) a hlavně Heroes of Might & Magic 3 (1999), kteří jsou považováni za vrchol série.

Hráči si zvolí jednu z frakcí, s hrdiny prozkoumávají mapu, sbírají poklady a suroviny, budují město a bojují na tahy. To vše v pohádkové grafice a se srozumitelnými mechanismy, které ovšem mají hloubku.

Heroes of Might & Magic: Olden Era
76 fotografií

Práva na značku vlastní už přes dvacet let Ubisoft, který během té doby stihl vydat tři díly. Je celkem patrné, že to pro něj vždy byla bokovka, protože to zkrátka není značka, která vydělává pohádkové peníze jako například Assassin’s Creed.

Poslední léta ovšem teče Ubisoftu do bot, a tak zjevně nepohrdne ani novým dílem Heroes of Might & Magic, který tentokrát vypadá, řekl bych, velmi slibně. Hra se vrací ke kořenům, hojně se inspiruje právě trojkou, přičemž příběhově půjde o prequel.

Co se dema týče, dostupné je na Steamu. Zahrnuje tutorial, tři režimy k vyzkoušení a čtyři (Temple, Necropolis, Dungeon, Schism) z plánovaných šesti dostupných frakcí. Což není vůbec špatná porce obsahu. Naznačuje to i, že Ubisoft si tentokrát docela věří.

Méně už asi potěší všechny nedočkavce zpráva, že předběžný přístup se z letoška odkládá na příští rok. „Datum vydání EA se posouvá na rok 2026, což nám dá příležitost provést další testy, vylepšit uživatelské rozhraní a přepracovat některé jednotky, ke kterým jste nám zaslali své připomínky.“ píše se v oznámení.

„Mezitím vás s potěšením zveme k vyzkoušení demoverze a jejího obsahu, včetně nedávno odhalené frakce Schism.“

Dojmy z hraní Heroes of Might & Magic: Olden Era si přečtěte na Bonuswebu zde.

Témata: frakce, Ubisoft, Steam

