náhledy
Heroes of Might and Magic III Remake je od základů vytvořená předělávka jedné z nejoblíbenějších strategií všech dob. Oznámení ovšem přijímají fanoušci spíše s rozpaky, terčem kritiky je zejména nová 3D grafika.
Autor: Ubisoft
První ohlasy říkají, že předělávka je poměrně věrná originálu, alespoň co se herních mechanismů týče. Podle IGN zůstaly „v podstatě beze změny“. To potvrzuje i kolega Honza Srp, který už demo na Gamescomu stihl vyzkoušet a připravuje pro vás první dojmy.
Autor: Ubisoft
Remake ovšem nahrazuje původní 2D grafiku s fixovanou kamerou 3D světem a volným ovládáním kamery.
Autor: Ubisoft
A to je kámen úrazu. Podle nemalé části fanoušků tak předělávka ztrácí své původní kouzlo a někteří se ptají, zda není její vznik vlastně zbytečný.
Autor: Ubisoft
Remake pohání engine Snowdrop. Ubisoft láká kromě 4K grafiky také na dynamicky se měnící počasí a střídání ročních období.
Autor: Ubisoft
Remake obsahuje veškerý obsah původní hry včetně obou rozšíření - Armageddon’s Blade a The Shadow of Death.
Autor: Ubisoft
Příběh má být propojen do jednoho souvislého zážitku, doplněného novou prologovou kampaní, která hráče uvede do světa a vysvětlí mu herní systémy.
Autor: Ubisoft
Podstatě rozšířen byl také počet příběhových filmových sekvencí.
Autor: Ubisoft
Chválu si zaslouží fakt, že všechny fanouškovské mapy od roku 1999 půjde v remaku načíst a hrát. Podle ohlasů se povedlo i modernizované uživatelské rozhraní a řada drobných vylepšení, díky nimž se hraje lépe.
Autor: Ubisoft
Vývojáři spolupracují s předními tvůrci modů pro původní hru, aby hra uspokojila co nejvíce typů hráčů.
Autor: Ubisoft
Na vývoji dokonce pracuje i několik lidí z původního vývojového týmu. Kolik jich je a kteří to jsou, však Ubisoft neprozradil.
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake vyjdou během příštího roku na PC (Steam, Epic, Ubisoft Connect), PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Ubisoft
Zároveň s oznámením se na Steamu objevila kompletní edice trojky Heroes of Might and Magic III Complete. Mělo to jen jednu chybu. Ubisoft zapomněl přiložit herní soubory, což však o několik hodin později napravil.
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft
Heroes of Might and Magic III Remake
Autor: Ubisoft