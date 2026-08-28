Remake milované hry Heroes of Might and Magic III budí u fanoušků rozpaky

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Hra o trůny, dvakrát Zaklínač i temné Metro: Gamescom odhalil herní pecky
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Hra o trůny, dvakrát Zaklínač i temné Metro: Gamescom odhalil herní pecky
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Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...
Do konce roku 2026 už nezbývá zase tolik času, ale i tak se chystá ještě slušná řádka zajímavých filmů, které by se vám mohly líbit. Pojďme se na některé z nich podívat.
Heroes of Might and Magic III Remake je od základů vytvořená předělávka jedné z nejoblíbenějších strategií všech dob. Oznámení ovšem přijímají fanoušci spíše s rozpaky, terčem kritiky je zejména...
Zářijová nabídka služby PlayStation Plus zahrnuje hru na odstřelovače, simulátor baseballu, indie sandbox a oceňované japonské RPG.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
Ve hře RollerCoaster Tycoon Wonderworks budete stavět a provozovat svůj zábavní park snů. A také sledovat návštěvníky, jak nemohou najít toalety, protože jste je všechny smazali.
Hra o trůny jako strategie, remaster Zaklínače 3, který získají majitelé původní hry zdarma, nová expanze, předělávka milovaných Heroes of Might and Magic III či temné Metro 2039. Zahajovací show...
Šéf polského studia studia CD Projekt RED Michał Nowakowski láká v krátkém videu na herní svátek Gamescom a naznačil, jaká je nejbližší budoucnost značky Zaklínač.
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Uživatelům konzolí PlayStation 4 a PlayStation 5 přišel e-mail, který jim připomíná, jaké jsou podmínky používání služby PlayStation.
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...