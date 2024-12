Hráčům mobil nebo notebook nestačí. Potřebují pořádný stroj

Mobilní zařízení, smartphony počínaje přes tablety až po notebooky, jsou dnes velmi populární a běžnou práci včetně kancelářských a dalších úloh bezpečně zastanou. Vlastně jen záleží, jak vybalancovat mobilitu a pohodlí při práci. Což je značně individuální. Jenže je tu jeden segment trhu, který tyto přístroje uspokojit nemohou. Hráči her potřebují výkon a ten stále dokážou nabídnout jen stolní počítače. Navíc bodují maximální konfigurovatelností a možnostmi pozdějšího upgradu.

I proto je v T.S.BOHEMIA polovina nabízených stolních počítačů v legendární značce BARBONE určena pro hraní her. A když říkáme polovina, myslíme tím 48 předpřipravených konfigurací herních počítačů, takže si vybere úplně každý zákazník. Jak podle parametrů, tak podle ceny. Nejlevnější herní počítače BARBONE vyjdou na necelých 17 tisíc korun, nejlepší konfigurace stojí přes 100 tisíc korun.

Bez špičkové grafické karty to nejde

Počítačové hry vždy potřebovaly značný výkon. Z běžných uživatelských aplikací hry vlastně vždy byly a stále jsou tím nejnáročnějším, co počítače musejí zvládnout. „Při pohledu do minulosti to může být úsměvné, ale i ty pixelové postavičky skákající po neumělé krajině s hranatými stromy ve své době vyžadovaly nadprůměrný výkon počítače. Dnes mají hry špičkovou grafiku, v podstatě umějí docela věrně imitovat reálný svět. Nároky na hardware jsou však o to vyšší,“ říká Lukáš Valouch, marketingový manažer T.S.BOHEMIA.

Značnou část ceny herních počítačů dnes představují grafické karty. V jejich případě v současnosti vládne společnost NVIDIA s grafickými kartami řady GeForce RTX 40. Výkon těchto karet je ohromující, včetně schopnosti pracovat s umělou inteligencí, která pomáhá například ve vykreslování nebo při zvýšení snímkové frekvence. Cena grafické karty dnes tvoří až 50 procent ceny stolního počítače, pro příklad: špičkové karty NVIDIA GeForce GTX stojí jako samostatný díl i výrazně přes 30 000 korun.

Vedle procesoru řešte i paměť či chlazení

Další podstatnou součástí herního počítače a vlastně každého počítače je procesor. Výkony těch dnešních jsou opět impozantní a v herních počítačích BARBONE najdete přesně takový, jaký bude vyhovovat vašim potřebám. „Špičkovou volbou je dnes čip AMD Ryzen 7 9800X3D vyráběný 4nm technologií. Hráči ocení technologii 3D V-Cache, která umožňuje využívat největší paměť 104 MB přímo na čipu ve své třídě,“ uvádí Lukáš Valouch.

Zákazníci mohou vybírat podle mnoha dalších parametrů, nabídka herních počítačů BARBONE je extrémně široká. Dalšími důležitými prvky je například operační i uživatelská paměť, způsob chlazení včetně vodního, zdroj a v neposlední řadě design samotného casu. V nabídce jsou jak atraktivní skříně s podsvícením, tak ty decentní, které skvěle zapadnou do každého interiéru.

Velký výběr a nadstandardní záruka

Stolní počítače BARBONE jsou na trhu již 30 let. A tak má T.S.BOHEMIA velké zkušenosti s potřebami hráčů, ať už to jsou studenti s omezeným rozpočtem nebo herní profesionálové včetně e-sportovců či streamerů. Ti potřebují ultimátní výkon – a herní počítač je pro ně prakticky výrobním prostředkem. I proto je nabídka předem nakonfigurovaných sestav herních počítačů Barbone tak široká.

Pokud ovšem hráč potřebuje něco speciálního, může si sestavu nakonfigurovat podle svých potřeb. Konfigurátor dopředu sleduje kompatibilitu jednotlivých komponentů, takže zákazník má jistotu, že sestava bude perfektně fungovat.

Další možností je libovolný výběr komponent z široké nabídky T.S.BOHEMIA, které za pouhých 499 korun technici odborně složí. O správném výběru komponent se zákazník může poradit v nové Tech poradně. Na skladové sestavy BARBONE – stejně jako na sestavy vytvořené přes konfigurátor – dává T.S.BOHEMIA nadstandardní záruku 3 roky a poté další 3 roky bezplatného servisu. Zákazník platí jen díly, práce technika je zdarma. U nedávno představené řady Immortal činí dokonce záruka 5 let a bezplatný servis má po dobu 25 let.

Stolní počítače BARBONE jsou na trhu již 30 let a patří mezi nejoblíbenější sestavy. Aktuální nabídka je velmi široká a vybere si z ní každý zájemce o kvalitní stolní počítač. V případě herních modelů je pak extrémně nabitá, a pokud si chcete hraní počítačových her opravdu užít, máte z čeho vybírat.