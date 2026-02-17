Černý scénář: PlayStation 6 se zpozdí, Switch 2 zdraží a Steam Deck se vyprodá

Ondřej Zach
  15:13
Předpokládá se, že spotřební elektronika letos citelně podraží. Nedostatek komponent se promítá i do plánů výrobců herních konzolí.
Steam Machine

Steam Machine | foto: Steam

Steam Machine
Steam Machine
Steam Machine
Steam Machine
38 fotografií

Herní handheld Steam Deck, určený primárně pro hraní her ze Steamu, je v některých regionech vyprodaný. Zatímco starší verze s LCD už se jen doprodávala, OLED verze je například i v našem regionu dostupná už pouze v dražší verzi.

„Zařízení Steam Deck OLED může být v některých regionech dočasně vyprodané z důvodu nedostatku pamětí a úložišť,“ vysvětluje Valve. Společnost zároveň chystá uvedení nové verze Steam Machine, tedy přenosného počítače uzpůsobeného pro hraní na televizi, VR brýle Steam Frame a ovladač Steam Controller.

Steam Frame, Steam Controller, Steam Machine

Steam Machine

„Náš cíl dodat všechny tři produkty v první polovině roku se nezměnil. Ale nedostatek pamětí a úložišť, o kterém jste pravděpodobně slyšeli v celém odvětví, se od té doby rapidně zvýšil.“

„Omezená dostupnost a rostoucí ceny těchto klíčových komponent znamenají, že musíme přehodnotit náš přesný harmonogram dodávek a ceny (zejména u Steam Machine a Steam Frame).“

PlayStation 5 Pro

Nová verze Sony PlayStation 5

Svůj harmonogram řeší také společnost Sony, která pracuje na nástupci konzole PlayStation 5. Podle zdrojů článku na Bloombergu jsou na stole varianty, kdy by nástupce v podobě PlayStationu 6 byl uveden až v roce 2028, nebo dokonce 2029. PlayStation 5 je přitom v prodeji od roku 2020, v roce 2024 pak vyšla povedená, ale drahá výkonnější verze PlayStation 5 Pro.

K situaci se v poslední finanční zprávě vyjádřil také prezident Nintenda Šuntaro Furukawa. „Jakékoli rozhodnutí o změně ceny bude přijato na základě komplexního posouzení, při kterém se zohlední nejen ziskovost, ale i další faktory, jako je rozšířenost platformy, vývoj prodeje a situace na trhu,“ uvedl Furukawa.

Switch 2

Switch 2

Konzole Switch 2 prozatím není na trhu ani rok, společnost tak bude tlačit zejména na její rozšíření mezi lidi. Neznamená to ovšem, že vlivem růstu cen komponent nakonec stejně nezdraží.

God of War Sons of Sparta

God of War Sons of Sparta

