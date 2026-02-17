Herní handheld Steam Deck, určený primárně pro hraní her ze Steamu, je v některých regionech vyprodaný. Zatímco starší verze s LCD už se jen doprodávala, OLED verze je například i v našem regionu dostupná už pouze v dražší verzi.
„Zařízení Steam Deck OLED může být v některých regionech dočasně vyprodané z důvodu nedostatku pamětí a úložišť,“ vysvětluje Valve. Společnost zároveň chystá uvedení nové verze Steam Machine, tedy přenosného počítače uzpůsobeného pro hraní na televizi, VR brýle Steam Frame a ovladač Steam Controller.
„Náš cíl dodat všechny tři produkty v první polovině roku se nezměnil. Ale nedostatek pamětí a úložišť, o kterém jste pravděpodobně slyšeli v celém odvětví, se od té doby rapidně zvýšil.“
„Omezená dostupnost a rostoucí ceny těchto klíčových komponent znamenají, že musíme přehodnotit náš přesný harmonogram dodávek a ceny (zejména u Steam Machine a Steam Frame).“
Svůj harmonogram řeší také společnost Sony, která pracuje na nástupci konzole PlayStation 5. Podle zdrojů článku na Bloombergu jsou na stole varianty, kdy by nástupce v podobě PlayStationu 6 byl uveden až v roce 2028, nebo dokonce 2029. PlayStation 5 je přitom v prodeji od roku 2020, v roce 2024 pak vyšla povedená, ale drahá výkonnější verze PlayStation 5 Pro.
K situaci se v poslední finanční zprávě vyjádřil také prezident Nintenda Šuntaro Furukawa. „Jakékoli rozhodnutí o změně ceny bude přijato na základě komplexního posouzení, při kterém se zohlední nejen ziskovost, ale i další faktory, jako je rozšířenost platformy, vývoj prodeje a situace na trhu,“ uvedl Furukawa.
Konzole Switch 2 prozatím není na trhu ani rok, společnost tak bude tlačit zejména na její rozšíření mezi lidi. Neznamená to ovšem, že vlivem růstu cen komponent nakonec stejně nezdraží.