O střílečce Heretic se často mluví jako o fantasy klonu Dooma. Není se čemu divit, ostatně tak znělo zadání, kterým tehdy John Romero s Johnem Carmackem pověřili studio Raven Software, když jim tehdy propůjčili „svůj“ revoluční Doom engine.
Jenže hostující vývojáři nezpronevěřili svůj talent (v té době už měli na starosti dodnes milovaný dungeon Black Crypt) a kromě klasického mordování monster do hry přidali i spoustu vlastních originálních nápadů. Heretic ve své době bodoval především promyšleným návrhem úrovní, plných prostorových hádanek, které jste překonávali i pomocí kouzel a sbíratelných předmětů. Zasloužený úspěch se dostavil, a tak už za rok přišlo daleko ambicioznější nepřímé pokračování s názvem Hexen: Beyond Heretic.
To už s Doomem mělo společný snad jen pohled z vlastních očí, více než o čistokrevnou střílečku šlo o plnohodnotné akční RPG, ve kterém jste si vybírali povolání, výbavu ovlivňující statistiky nebo prozkoumávali částečně otevřený svět.
Obě hry se slušně prodávaly a dočkaly se datadisků i samostatných pokračování, jenže po příchodu přelomového Quakea se na tyto značky zapomnělo. A to na tak dlouho, že už je většina fanoušků definitivně odpískala. Před dvěma lety sice vzbudil spoustu rozruchu šéf značky Xbox Phil Spencer, který se během důležité prezentace objevil na pódiu v tematickém tričku, žádné nové oznámení ovšem nenásledovalo.
Až teď. Během pravidelného QuakeConu byl bez varování odpálen trailer na zrestaurovanou verzi obou stříleček. Co lépe, obě hry vylepšené mimo jiné o podporu ovladačů, podporu širokoúhlých monitorů nebo lokálního multiplayeru (ano, opravdu můžete hrát ve více lidech na jedné obrazovce), si můžete rovnou koupit na Steamu či na konzolích Xbox, Nintendo Switch i Playstation.
A měli by tak učinit i lidé, které originály mají prolezlé skrz naskrz. Jak Heretic, tak Hexen totiž dostaly nové úrovně, na nichž zkušení restaurátoři z Night Dive Studios spolupracovali i s původními vývojáři. Pravda, 15 eur není nejméně, ale za ty desítky hodin skvělé retro zábavy určitě stojí. A kdo ví, třeba si tak v id Software mapují zájem o značku, kterou by mohli vzkřísit podobně, jako se jim to povedlo s Doomem. Ostatně v jeho zatím posledním dílu je dobře vidět, že fantasy kulisy umí dobře.