V digitálních obchodech s hrami se zcela bez varování objevily remasterované verze kultovních stříleček z 90. let Heretic a Hexen. Kromě přizpůsobení se novým technologiím se dokonce dočkaly i zbrusu nových epizod a podpory lokálního multiplayeru.

O střílečce Heretic se často mluví jako o fantasy klonu Dooma. Není se čemu divit, ostatně tak znělo zadání, kterým tehdy John Romero s Johnem Carmackem pověřili studio Raven Software, když jim tehdy propůjčili „svůj“ revoluční Doom engine.

Naposledy jsme si na Heretica vzpomněli, když se s jeho logem na tričku objevil během konference šéf xboxu Phil Spencer.

Jenže hostující vývojáři nezpronevěřili svůj talent (v té době už měli na starosti dodnes milovaný dungeon Black Crypt) a kromě klasického mordování monster do hry přidali i spoustu vlastních originálních nápadů. Heretic ve své době bodoval především promyšleným návrhem úrovní, plných prostorových hádanek, které jste překonávali i pomocí kouzel a sbíratelných předmětů. Zasloužený úspěch se dostavil, a tak už za rok přišlo daleko ambicioznější nepřímé pokračování s názvem Hexen: Beyond Heretic.

To už s Doomem mělo společný snad jen pohled z vlastních očí, více než o čistokrevnou střílečku šlo o plnohodnotné akční RPG, ve kterém jste si vybírali povolání, výbavu ovlivňující statistiky nebo prozkoumávali částečně otevřený svět.

Obě hry se slušně prodávaly a dočkaly se datadisků i samostatných pokračování, jenže po příchodu přelomového Quakea se na tyto značky zapomnělo. A to na tak dlouho, že už je většina fanoušků definitivně odpískala. Před dvěma lety sice vzbudil spoustu rozruchu šéf značky Xbox Phil Spencer, který se během důležité prezentace objevil na pódiu v tematickém tričku, žádné nové oznámení ovšem nenásledovalo.

Až teď. Během pravidelného QuakeConu byl bez varování odpálen trailer na zrestaurovanou verzi obou stříleček. Co lépe, obě hry vylepšené mimo jiné o podporu ovladačů, podporu širokoúhlých monitorů nebo lokálního multiplayeru (ano, opravdu můžete hrát ve více lidech na jedné obrazovce), si můžete rovnou koupit na Steamu či na konzolích Xbox, Nintendo Switch i Playstation.

A měli by tak učinit i lidé, které originály mají prolezlé skrz naskrz. Jak Heretic, tak Hexen totiž dostaly nové úrovně, na nichž zkušení restaurátoři z Night Dive Studios spolupracovali i s původními vývojáři. Pravda, 15 eur není nejméně, ale za ty desítky hodin skvělé retro zábavy určitě stojí. A kdo ví, třeba si tak v id Software mapují zájem o značku, kterou by mohli vzkřísit podobně, jako se jim to povedlo s Doomem. Ostatně v jeho zatím posledním dílu je dobře vidět, že fantasy kulisy umí dobře.

