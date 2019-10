Kromě Zaklínače hraje Henry Cavill i sérii Total War

Fanoušci díla spisovatele Sapkowského nebyli z výběru herce Henryho Cavilla do role zaklínače Geralta zprvu příliš nadšeni. Podle některých je totiž pro tu roli příliš svalnatý, podle jiných mladý a dalším vadí zase jeho příliš pohledná tvář. Jednu věc mu však upřít nemohl nikdo, a tou je velký respekt k předloze. Cavill má Zaklínače načteného a třetí díl hry prý dokončil několikrát a pokaždé si to prý moc užil. V nedávném rozhovoru pro španělský magazín Hobby Consolas však prozradil, že to není jediná herní série, kterou má rád.



Který díl série Total War má Cavill nejraději, bohužel neprozradil.

„Miluji hry ze série Total War. Pokaždé, když nějakou spustím, hraju dokud nezemřu. Z nějakého důvodu je na této strategii něco, co miluji,“ prozradil. Nehrál ji sice už měsíce, ale to mu nevadí. Naopak, líbí se mu, že když jednou za čas rozjede novou kampaň, dostane pokaždé jiný zážitek.

Cavill samozřejmě není jediným hollywoodským hercem, který přiznává lásku k videohrám. Třeba takový Robin Williams dokonce pojmenoval svoji dceru po Zeldě. Je však něco uklidňujícího na tom, že toto kultovní fantasy bude v rukou člověka, kterému jistá dávka „nerdství“ není úplně cizí.