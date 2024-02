Novinka od PlayStationu vyšla zároveň na PC. Okamžitě se stala hitem

Společnost Sony v posledních letech změnila strategii a některé své hry, které původně vyšly exkluzivně na konzole PlayStation, vydává se zpožděním také na PC prostřednictvím Steamu. To se však týká pouze her pro jednoho hráče. V případě live service chce vydávat většinu zároveň na PC, a jak ukazuje týmová akce Helldivers 2, vyplatilo se.

Helldivers nejsou vnímáni jako známá a silná značka, nicméně druhý díl na Steamu boduje. Dvojka vyšla 8. února a během víkendu se počet souběžně hrajících hráčů na Steamu podle SteamDB vyšplhal na 155 926.

Žádná jiná hra vydaná PlayStationem si na této platformě nevedla při uvedení do prodejů lépe. Na druhém místě je s odstupem severská akce God of War (73 529 souběžně hrajících) a na třetím Marvel’s Spider-Man Remastered (66 436).

Šéf studia Arrowhead Game Johan Pilestedt o víkendu prozradil, že prodeje jsou zhruba milion kusů. Co se poměru platforem týče, je to zhruba 50 na 50 (PC vs. PlayStation 5).

Pilestedt @Pilestedt @ReaperWorlds @sillentmagican It's about 50:50 - things are moving so fast right now.

Hodnocení na Steamu bylo nejprve „smíšené“, postupně se ovšem vyhouplo na „spíš kladné“. Na vině jsou zejména problémy se servery a matchmakingem. První patch už je venku a tvůrci pracují na dalším. Do budoucna slibují bezplatný obsah, který zahrnuje nejenom nové nepřátele, biomy a úkoly, ale i příběh. Vývoj hry trval necelých osm let.

„Helldivers 2 je opravdu příjemným překvapením. Hra má sice stále už několik dní od vydání problémy se servery, nicméně to snad autoři brzy vyladí. Je to v podstatě splněný sen pro fanoušky Hvězdné pěchoty, střílení brouků je extrémně zábavné, ve hře se však objevují jako nepřátelé i roboti. Jednotlivé mise jsou docela krátké, ale nechybí jim intenzita a dynamika, občas je to opravdu nefalšovaný masakr, do kterého se rádi ponoříme znovu a znovu,“ říká kolega Ondra Martinů, který pracuje na podrobné recenzi.