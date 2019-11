Hellbound bude brutální řežba jako z devadesátek

„Jste obrovský zku…syn a zabíjíte démony v pekle.“ Nic víc není u položky příběh na steamové kartě hry Hellblade uvedeno a nic víc ani není potřeba.

Argentinští Saibot Studios cílí na všechny, kterým už dnešní „cinematic experience“ hry lezou krkem a chtějí vypnout mozek a jen se bavit. A masakrování desítek, stovek až tisíců pekelných monster rotačním kulometem a dvouhlavňovou brokovnicí prostě zábava je. Obzvláště když u toho hraje metal a krev stříká na všechny strany. Fungovalo to v devadesátkách, bude to fungovat i teď.

Ne tedy že by podobných her byl dnes nedostatek, kromě Dooma z roku 2016 nás letos potěšila třeba i skvělá střílečka Ion Fury. Takových her se ale snad ani přejíst nedá.

Hellbound vyjde ještě letos, přičemž k vyzkoušení by měla být k dispozici dokonce i demoverze.