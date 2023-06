Nová expanze Hearthstone nám propůjčí sílu Titánů, vyjde v srpnu

Jakožto letitému hráči World of Warcraft se mi okamžitě vybavily vzpomínky na raid Ulduar, nicméně co se kartiček týče, úvodní intro se tentokrát drží poněkud při zemi. Co se při zemi rozhodně nedrží, je síla nových karet.

Nejdříve formality: expanze Titans zahrnuje 145 nových karet, vyjde 1. srpna a každé povolání bude mít svého Titána. Hráč, který ho vyloží na hrací desku, má na výběr ze tří jeho schopností (namísto útoku). Každou lze použít pouze jednou a samozřejmě za předpokladu, že Titán přežije tolik kol. Pokud ano, po vyčerpání trojice schopností bude mít standardní útok.

Každé povolání dále získá svého legendárního miniona. Paladinský Tyr tak oživí miniony, kteří mají útok 2, 3 a 4, zatímco hunterský Hodir říká, že další tři zahraní minioni budou mít hodnoty 8/8.

Opět se dočkáme pár nových mechů s klíčovým slovem Magnetic, samozřejmostí je ovšem i nové. Jmenuje se Forge a říká, že dané karty lze za dvě many vylepšit. Odměnou je dodatečný efekt. Například mágovská karta Molten Rune udělí 3 damage a zároveň vygeneruje náhodné kouzlo do ruky. Po vylepšení skrze Forge se karta zahraje dvakrát.

Kdo se do hry přihlásí před vydáním expanze, získá zdarma legendární lokaci Prison of Yogg-Saron. Kdo až po, rozbalí si ji hned v prvním balíčku.