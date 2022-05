Změny na obzoru. Hearthstone rozšíří miniset Throne of the Tides

Throne of the Tides se stane součástí aktuálního setu Voyage to the Sunken City z dubna, který sice láká na cool podmořský motiv, ovšem po herní stránce se vůbec nepovedl. Minisety mají za úkol trochu rozčeřit stojaté vody a zároveň obrousit nejpalčivější problémy expanze, na které jsou navázány.

Throne of the Tides obsahuje 35 unikátních karet, konkrétně 4 legendární, 1 epickou, 14 vzácných a 16 běžných. Dohromady 66 karet (všechny kromě legendárních dvakrát) půjde získat skrze boostery Voyage to the Sunken City, koupit za 2000 zlaťáků či 14,99 eur. Kdo chce všechny karty ve zlaté verzi, zaplatí 69,99 eur.

Hearthstone Throne of the Tides

V době psaní článku už byla většina karet odhalena, proto je bezpečné říci, že co se designu týče, nejsou právě nápadité. Jsou zde samozřejmě silné kousky, které se budou hrát a najde se i pár zajímavých karet, které mohou narušit strategii vašeho soupeře.

Jednou z nich je karta Coilfang Constrictor, která říká, že se podíváte na tři karty soupeře a zvolíte jednu, kterou nebude moci v příštím kole zahrát. Warlock a jeho Immoleta zapálí všechny karty v rukou soupeře. Pokud je do tří kol nezahraje, jsou zničeny. Commander Ulthok říká, že váš oponent ve svém dalším kole bude platit vykládání karet svým zdravím místo many. Priestovský Drown vezme nepřátelského miniona a dá ho na spodek vašeho balíčku.

Ne všechny karty se samozřejmě hodí do současné rychlé mety, nicméně je možné, že jejich čas ještě přijde. Stačí pár dalších zásahů do vyvážení, případně nějaká zajímavá synergie v rámci dalších expanzí.