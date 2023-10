Hearthstone rozšíří kovbojská expanze Showdown in the Badlands

Tematicky se hráči vypraví do zóny Badlands, a to v časech dávno minulých. Celou oblast má pod palcem těžební společnost Bloodrock, kterou řídí chamtivý šerif Barrelbrim. Zachránit obyvatele městečka, kteří jsou nuceni pracovat v dolech, se rozhodne banda ušlechtilých pistolníků, které vede Elise (tedy v době, kdy ještě nebyla součástí Explorer’s League).

Jinak je prakticky vše při starém, plánovaný obsah následuje obvyklou trajektorii. Sadu nových karet již tradičně ozvláštní dva nové mechanismy, respektive klíčová slova, která tentokrát působí zábavně.

Zahrát vykutané poklady mnoho nestojí, efekt je vůči ceně vyložení často dost silný.

Quickdraw aktivuje na kartě dodatečný efekt, pokud ji hráč zahraje v kole, v němž mu přišla do ruky.

Karty s Excavate vykutají poklad, přičemž s každým dalším kutáním se navýší jeho hodnota. Pokladem se rozumí neutrální karty, které se vykládají za jednu, dvě a tři many. Vybraná povolání mohou kutat hlouběji a získat legendární poklad za čtyři many. Poté se cyklus opakuje.

Všichni, kteří se do hry přihlásí již nyní, získají v předstihu legendárního oře Thunderbringera, na ostatní bude čekat v prvním boosteru z Showdown in the Badlands.

Expanze vychází 14. listopadu. Ještě před vydáním proběhne od 3. do 4. listopadu akce Blizzcon, na níž tvůrci naznačí plány pro nadcházející rok.