Kartičky Hearthstone rozšíří v červenci expanze Perils in Paradise

Rozšíření Perils in Paradise vychází 23. července a jako obvykle obsahuje 145 nových karet. Tématem je prázdninové letovisko na Spirálových ostrovech, které řídí prohnaný Marin.

Co se herních mechanismů týče, nejlákavější novinkou je klíčové slovo Tourist. Pokud takto označenou legendární kartu zařadíte do svého balíčku, můžete při jeho skládání přidávat karty z dalšího povolání. Aby z toho nebyl chaos, má to dvě zásadní pravidla.

Hearthstone: Perils in Paradise

Zaprvé, každé povolání má své přidružené povolání dané. To znamená, že u mága bude možné přidávat karty paladina, zatímco paladin si přidá karty rogua. Pro zbylá povolání si rozklikněte obrázek vedle. Druhým zásadním omezením je možnost přidávat karty jiných povolání pouze z expanze Perils in Paradise.

Je to v podstatě trochu jiné zpracování již dříve používaných duálních karet. Je také pravděpodobné, že některé interakce budou meta, zatímco některá povolání úplně ostrouhají. Každopádně to zvyšuje náročnost pro free 2 play hráče, kteří hrají jen vybraná povolání, protože se budou muset propracovat k víc kartám.

Ani mechanismus osvěžujících nápojů (Refreshing Drinks) není v Hearthstone nový. Znamená to, že dané kouzlo lze zahrát celkem třikrát, než se vyčerpá (stejně jako banány u huntera). Kolekci pak tematicky uzavírá šest nových lokací.