Těchto šest karet v Hearthstone se mění. Bude to stačit?

V režimu Standard se změnilo šest karet.

Deck of Lunacy

Hearthstone: Forged in the Barrens - balance patch

Mágovská karta Deck of Lunacy byla na ráně. Tvůrci se prozatím nepustili do úpravy mechanismu a jednoduše její zahrání zdražili o dvě many. Tvrdí, že tím zamezili její zahrání v prvním nebo druhém kole, fakticky to ovšem neřeší vůbec nic.



Jandice Barov

Hearthstone: Forged in the Barrens - balance patch

Vyložení Jandice Barov je po novém o manu dražší, vyvolání dvou minionů za pět many zůstalo. Karta těží z nového core setu i odrotování slabších kousků za pět many, takže hrát se bude určitě dál.



Pen Flinger

Hearthstone: Forged in the Barrens - balance patch

Pozornosti neušel ani Pen Flinger, zřejmě nejotravnější karta z nové sady. Hláška „Hey, Loser!“ sice zůstává, Pen Flinger ovšem po novém zacílí už jen miniony. A to je dobře.



Sword of the Fallen

Hearthstone: Forged in the Barrens - balance patch

Dominantního paladina zasáhl nerf bat jen velmi mírně. Snížení durability u meče Sword of the Fallen sice trochu omezí secrety ve hře, ale ani tato úprava neřeší to, proč je paladin tak úspěšný.



Far Watch Post & Mor’shan Watch Post

Hearthstone: Forged in the Barrens - balance patch Hearthstone: Forged in the Barrens - balance patch

Hlídkové věže jsou celkem zajímavé (a otravné) technické karty, se kterými mohou mít některé balíčky na začátku hry problém. Snížení životů o jeden by působilo rozumně, kdyby byl adekvátně oslaben i paladin, což se zatím nestalo.



Co naopak chybí

Jak vidno, první změny jsou tentokrát velmi, velmi opatrné. Nejvíc to odnesl Pen Flinger a věže, změny u mága a paladina působí jako nedostačující. Změn se překvapivě nedočkala mágovská karta Refreshing Spring Water a mnozí volají i po nějaké úpravě warlockého Ticktatuse. Samozřejmě nejprve musíme počkat, zda, případně jak změny zamíchají se současnou metou.