V Hearthstone: Festival of Legends se chystá největší hudební festival

Kapela E.T.C. (Elite Tauren Chieftain) zve ty nejlepší hudebníky z celého Azerothu, aby uspořádali ten největší hudební festival vůbec. Hudební motiv se tak promítne do karet i nových mechanismů. Mimochodem, ke každému povolání se váže jiný hudební styl, například metal k Dead Knightům, jazz k Šamanům a emo k Demon Hunterům.

Nové klíčové slovo Finale je dost přímočaré – pokud zahraná karta vyčerpá všechnu manu, provede se dodatečný efekt. Každé povolání se může těšit na legendárního hudebníka (miniona), oblíbený song (kouzlo) a hudební nástroj (zbraň).

Nová harmonická kouzla znamenají to, že se každé kolo přepíná jejich efekt mezi dvojicí daných stavů. Zahrání miniona sólisty zase provede efekt, pokud nejsou vyložení žádní další minioni. Specificky Priest, respektive jeho někteří minioni přivítají nové klíčové slovo Overheal, které se aktivuje, pokud jsou léčeni nad svoje maximální množství životů.

Co se nových karet týče, Paladin získá například Starlight Groove za tři many, který u hrdiny aktivuje Divine Shield, a to navíc pokaždé, když sešle Holy kouzlo. Hipster za dvě many zase objeví kouzlo protihráčova povolání, které ovšem není v jeho balíčku. Na všechny dosud odhalené karty se můžete podívat zde.

Přesné datum vydání prozatím nebylo odhaleno, ale podle předešlých zkušeností by to mohlo být 11. dubna.