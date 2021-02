Hearthstone čekají velké změny, chystá se nový režim Classic

S první letošní velkou expanzí neodrotují jen karty z roku draka, tedy sety Rise of Shadows, Saviors of Uldum, Descent of Dragons a Demon Hunter Initiate. Do Wildu zamíří i sety Basic a Classic, a to pod názvem Legacy. Pokud právě pociťujete příznaky náhlé srdeční příhody, buďte v klidu. Náhrada se jmenuje Core Set, což je výběr 235 karet. Ano, budou zdarma.

Trik je v tom, že Core Set se každý rok změní. Díky tomu může hra působit svěže a správný výběr je i šance, jak nalákat nové hráče. Neznamená to ani, že se rozloučíme se všemi kartami z Basicu a Classicu. Ostatně Core Set bude letos vypadat takto:

88 karet z Classicu (54 class cards, 34 neutrálních)

54 karet z Basicu (41 class cards, 13 neutrálních)

55 karet z Wildu (36 class cards, 19 neutrálních)

4 karty z Ashes of Outland (4 Demon Hunter Class cards)

4 karty z Demon Hunter Initiate

1 karta z Hall of Fame (Shadowform)

29 nových karet (20 class cards, 9 neutrálních).

Podoba Hearthstone v roce 2021

Zároveň s novou expanzí vyjde i režim Classic format, který umožní zahrát si Hearthstone tak, jak v roce 2014 vyšel (patch 1.0.0.5832). To znamená s původními verzemi karet, které během let prošly řadou úprav (dívám se na tebe Warsong Commandere).

Těžko říct, zda si od toho Blizzard slibuje takový úspěch jako v případě World of Warcraftu Classic, což je rekonstrukce původní hry. Ten pocit, kdy člověk získal první kartu legendární kvality a chvíli trvalo, než všichni měli vlastně všechno, už to znovu zprostředkovat nedokáže. Tehdy byla hra pro všechny nová, dnes mají veteráni všechny interakce v malíku. Metu tak rychle ovládnou stejné balíky jako tehdy, například Miracle Rogue. Každopádně je to asi jedno, každé zpestření se počítá a vytvoření tohoto režimu tak náročné na vývoj určitě nebylo.

Znovu se také zvýší počet slotů na balíky, a to ze současných 18 na 27. Více o novinkách se dozvíme 19. února na online akci BlizzConline, všechny karty z Core Setu by měly být odhaleny pár dní poté.