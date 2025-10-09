Hasan Piker (1991) je americký streamer a krajně levicový aktivista tureckého původu. Ačkoli vysílá průchody známými hrami typu Grand Theft Auto 5 či Elden Ring, proslul zejména svými politickými komentáři. Sám se identifikuje jako socialista a marxista.
Na svém kontě má řadu kontroverzí, mezi nimiž najdeme nenávistné projevy vůči židům či výzvy k atentátům na americké senátory. Aktuálně ovšem vyvolal na sociálních sítích bouřil nevole svým chováním k fence Kaye, které zesílilo volání po jeho banu na streamovací platformě Twitch.
Co se stalo? Piker právě pronášel jeden ze svých proslovů, když Kaya vylezla k jeho nelibosti ze svého pelíšku. A zatímco podrážděně říkal: „Kayo, prosím, prostě k***a přestaň a vrať se,“ zároveň natáhl ruku mimo záběr a fena bolestně zakňučela.
Ačkoli video na první pohled působí, že dostala elektrický šok, Piker to odmítá. Bouřlivé reakce na sociálních sítích ho přiměly natočit odpověď. „Tohle je ten (obojek), o kterém lidé mluví. Tohle je ten, který viděli. Umí vibrovat, a to je všechno. Jste spokojení? Má také baterku a sledovací zařízení. Ale nefunguje to tak, jak si myslíte,“ vysvětluje.
V dalším streamu zvýraznil zprávu, že je to obojek se sledovacím zařízením air tag a vibračním motorem. „Ano, jsem neuvěřitelně hrubý k nejlépe vycvičenému, ale také nejlépe vychovanému a nejrozmazlenějšímu psovi na planetě,“ řekl.
Ačkoli někteří tím považují celou kazu za uzavřenou, reakce prozrazují, že lidé jeho vysvětlení neberou. Důkladnější pohled na ukázaný obojek totiž naznačuje, že Piker odmontoval elektrody a přelepil je páskou. Jiní argumentují, že je to jiný model. Pikerovi ovšem nepomáhá ani jeho dřívější chování, kdy například při výcviku feně říkal, že ji zabije, pokud se pohne.
Lidé se okamžitě pustili do analyzování ukázaného obojku.
Do kauzy ze zapojila řada dalších streamerů. Například Félix Lengyel, známější jako xQc, se pokusil podrobněji celý obojek prozkoumat a došel taktéž k závěru, že Piker neříká pravdu. Sneako naproti tomu natočil posměšnou komediální scénku.