Slavný Famfrpál z Harryho Pottera brzy ožije v herní podobě, podívejte se

Zatímco loni se fanoušci Harryho Pottera dočkali povedené kouzelnické hry Hogwarts Legacy (číst recenzi), která se odehrává sto let před událostmi z knížek, letos 3. září vyjde velmi úzce zaměřená hra z tohoto univerza.

Jmenuje se Harry Potter: Quidditch Champions a zpracovává fiktivní kouzelnický sport famfrpál. Už sice existuje i v mudlovské verzi (označení pro lidi nekouzelnického původu), hra nicméně vychází z verze, kterou známe z knížek a filmů.

Ačkoliv Harry Potter: Quidditch Champions půjde hrát i v sólo v režimu kariéry, stěžejní část hry se opírá o hraní s ostatními hráči v kooperaci, či v týmu proti dalšímu týmu. Samozřejmostí je úprava herní postavy i košťat.

Co se monetizace a platforem týče, hra vyjde 3. září v digitální podobě na PC, Switch, playstationy a xboxy. Základní verze stojí 30 eur, což je zhruba 770 korun, De Luxe s bonusovými skiny a měnou je o deset eur dražší. Hráči, kteří si platí PlayStation Plus, získají hru v rámci předplatného. Kdo by rád krabicovou verzi, bude si muset počkat až do 8. listopadu, v případě Switche pak ještě o něco déle.

Samozřejmostí je podpora funkcí cross-play a cross- progression. Tvůrci dále uvádí, že v tuto chvíli nechystají uvést do hry mikrotransakce.